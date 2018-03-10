Как заявил помощник госсекретаря США Фрэнк Роуз, система по перехвату ракет, которая будет размещена в Девеселу (Румыния), поможет странам НАТО перед лицом угрозы баллистических ракет малой и средней дальности.
Как отметили в Госдепартаменте, данный шаг является "признанием обеими сторонами того, что прозрачность, доверие и обмен информацией являются фундаментальными основами для всех демократических сообществ".
По данным пресс-службы государственного департамента США, в Киеве с 18 по 20 января помощник госсекретаря проведет встречи с представителями МИД Украины, Минобороны и государственного космического агентства.
В Киеве с 18 по 20 января Фрэнк Роуз проведет встречи с представителями МИД, Минобороны и Совета национальной безопасности и обороны Украины, с которыми в частности будет обсуждать вопросы безопасности в космосе.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".