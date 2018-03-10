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    Фрэнк Роуз

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Флаги США и России. Архивное фото
    Создаваемая в Европе ПРО не способна подорвать потенциал РФ – Госдеп
    01:11 12.05.2016
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    Как заявил помощник госсекретаря США Фрэнк Роуз, система по перехвату ракет, которая будет размещена в Девеселу (Румыния), поможет странам НАТО перед лицом угрозы баллистических ракет малой и средней дальности.
    Пентагон
    Пентагон обвинил РФ и Китай в подготовке атаки на США в космосе
    10:43 10.05.2016
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    Как пишет газета Washington Post, Москва и Пекин разрабатывают технологию, которая может вывести из строя инфраструктуру национальной безопасности, созданной США в космосе.
    Флаги США и Украины
    Украина и США договорились о контактах в сфере контроля за вооружениями
    00:21 20.01.2016
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    Как отметили в Госдепартаменте, данный шаг является "признанием обеими сторонами того, что прозрачность, доверие и обмен информацией являются фундаментальными основами для всех демократических сообществ".
    Флаги США и Украины
    Помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями прибудет в Киев
    06:45 18.01.2016
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    По данным пресс-службы государственного департамента США, в Киеве с 18 по 20 января помощник госсекретаря проведет встречи с представителями МИД Украины, Минобороны и государственного космического агентства.
    Флаги США и Украины
    Помощник госсекретаря США посетит Киев для обсуждения вопросов безопасности
    00:14 09.01.2016
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    В Киеве с 18 по 20 января Фрэнк Роуз проведет встречи с представителями МИД, Минобороны и Совета национальной безопасности и обороны Украины, с которыми в частности будет обсуждать вопросы безопасности в космосе.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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