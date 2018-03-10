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    Евгений Плющенко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Евгений Плющенко
    Российский фигурист Плющенко не допущен на сбор в Турции
    14:46 06.07.2015
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    Тренер российского спортсмена Алексей Мишин уточнил, что так как Евгений Плющенко долгое время выступал на шоу в Азии, пока он к ледовому сбору в Турции не допущен.
    Евгений Плющенко
    Плющенко заявил, что приступит к тренировкам через полтора-два месяца
    13:24 09.04.2014
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    Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что его больше не беспокоят последствия последней операции на спине, и он уже через полтора-два месяца начнет тренироваться.
    Евгений Плющенко
    Российский фигурист Плющенко решил завершить спортивную карьеру
    19:36 13.02.2014
    33Олимпиада-2014 в Сочи
    Российский фигурист Евгений Плющенко в четверг в Сочи официально объявил о завершении спортивной карьеры.
    Евгений Плющенко
    Полиция опросит телекомментатора по заявлению Плющенко о клевете
    15:39 01.03.2013
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    Первоначально фигуристу отказали в возбуждении дела о клевете, но затем прокуратура вернула материалы полиции на повторное рассмотрение.
    Евгений Плющенко
    Отменено решение об отказе возбудить дело о клевете по жалобе Плющенко
    12:26 27.02.2013
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    В начале февраля комментатор телеканала "Евроспорт-2" Андрей Журанков, говоря о недавно перенесенной фигуристом операции на позвоночнике, усомнился в том, что она на самом деле была.
    Евгений Плющенко
    Плющенко подал заявление о клевете против спортивного комментатора
    11:06 11.02.2013
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    Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в понедельник подал в полицию заявление о клевете против комментатора телеканала "Евроспорт-2" Андрея Журанкова.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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