По информации менеджера режиссера Криса Ро, Джордж Ромеро умер спокойно, во сне "после непродолжительной, но решительной борьбы с раком легких, оставив после себя любящую семья, много друзей и кинематографическое наследие".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.