Фильм под названием "Распутник" (The Libertine) будет "в широком смысле основан на инциденте с Домиником Стросс-Каном". Сценарий фильма "представляет более комедийный взгляд" на ситуацию, в которую попал Стросс-Кан.
Четверо из шести членов набсовета - Доминик Стросс-Кан, Андерс Ослунд, Жан-Пьер Сальтьель и Алекс Мунтяну - являются независимыми членами совета, двое - Андрей Дудник и Михаил Царев - непосредственными представителями акционера.
Адвокат экс-главы МВФ Доминика Стросс-Кана намерен от имени своего клиента подать жалобу в суд на фильм "Welcome to New-York", основанный на событиях, произошедших со Стросс-Каном весной 2011 года в нью-йоркском отеле Sofitel.
В минувшую пятницу судебные следователи приняли решение передать в исправительный суд досье на тринадцать человек, в том числе Стросс-Кана, которым были предъявлены обвинения в сводничестве в составе преступной группы.
Скандал о сексуальных похождениях Стросс-Кана начался полтора года назад. Высокопоставленный чиновник был задержан в Нью-Йорке на основании заявления горничной американской гостиницы о попытке насилия.
Бывший директор-распорядитель МВФ Доминик Стросс-Кан и обвинявшая его в насильственных действиях сексуального характера горничная нью-йоркского отеля Sofitel Нафиссату Диалло заключили в понедельник мировое соглашение, условия которого не будут опубликованы.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".