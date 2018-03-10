наверх
10.03.201808:17
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Доминик Стросс-Кан

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Стросс-Кан. Архивное фото
    Бес в ребро. 68-летний экс-глава МВФ женился в четвертый раз
    10:43 09.10.2017
    666
    По информации СМИ, избранницей скандального политика, обвиненного ранее в сексуальных домогательствах, стала 49-летняя Мириам Л"Ауфир.
    Стросс-Кан. Архивное фото
    Депп и Котийяр снимутся в фильме по мотивам скандала с экс-главой МВФ
    03:50 12.05.2016
    179
    Фильм под названием "Распутник" (The Libertine) будет "в широком смысле основан на инциденте с Домиником Стросс-Каном". Сценарий фильма "представляет более комедийный взгляд" на ситуацию, в которую попал Стросс-Кан.
    Стросс-Кан. Архивное фото
    Стросс-Кан вошел в наблюдательный совет банка Пинчука
    08:55 08.02.2016
    14416
    Экс-директор-распорядитель МВФ Доминик Стросс-Кан вошел в наблюдательный совет украинского банка, принадлежащего одному из богатейших бизнесменов Украины Виктору Пинчуку.
    Стросс-Кан. Архивное фото
    Стросс-Кан вошел в набсовет банка Пинчука
    19:11 03.02.2016
    188
    Четверо из шести членов набсовета - Доминик Стросс-Кан, Андерс Ослунд, Жан-Пьер Сальтьель и Алекс Мунтяну - являются независимыми членами совета, двое - Андрей Дудник и Михаил Царев - непосредственными представителями акционера.
    Молоток судьи
    Французский суд оправдал экс-главу МВФ по обвинениям в сводничестве
    14:01 12.06.2015
    92
    Согласно информации, суд признал невиновным бывшего главу Международного валютного фонда Доминика Стросс-Кана по обвинениям в сводничестве. Расследование дела о сводничестве длится более трех лет.
    Стросс-Кан. Архивное фото
    Стросс-Кан обратится в суд из-за клеветы в фильме о нем и горничной
    11:44 19.05.2014
    11
    Адвокат экс-главы МВФ Доминика Стросс-Кана намерен от имени своего клиента подать жалобу в суд на фильм "Welcome to New-York", основанный на событиях, произошедших со Стросс-Каном весной 2011 года в нью-йоркском отеле Sofitel.
    Прокуратура не стала обжаловать передачу дела Стросс-Кана в суд
    16:34 31.07.2013
    1
    В минувшую пятницу судебные следователи приняли решение передать в исправительный суд досье на тринадцать человек, в том числе Стросс-Кана, которым были предъявлены обвинения в сводничестве в составе преступной группы.
    Книга
    Скандальная книга экс-любовницы Стросс-Кана появится на прилавках
    07:32 27.02.2013
    1
    На страницах своего романа Якуб крайне негативно отзывается о своем бывшем любовнике, называя его, в частности, "получеловеком и полусвиньей".
    Обвинявшая Стросс-Кана в изнасиловании горничная получила $1,5 млн
    07:45 21.01.2013
    5
    Скандал о сексуальных похождениях Стросс-Кана начался полтора года назад. Высокопоставленный чиновник был задержан в Нью-Йорке на основании заявления горничной американской гостиницы о попытке насилия.
    Город Нью-Йорк
    Стросс-Кан и обвинявшая его горничная отеля пошли на мировую
    07:31 11.12.2012
    2
    Бывший директор-распорядитель МВФ Доминик Стросс-Кан и обвинявшая его в насильственных действиях сексуального характера горничная нью-йоркского отеля Sofitel Нафиссату Диалло заключили в понедельник мировое соглашение, условия которого не будут опубликованы.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги