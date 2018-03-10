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    Дарка Олифер

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Флаг Украины
    Киев призвал Москву осудить заявления о создании Малороссии
    20:03 19.07.2017
    306Создание "Малороссии". Конец войне?.
    Как сообщает пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы, украинская сторона призывает Россию "на всех уровнях осудить этот неприемлемый шаг ОРДО, который является тотальным нарушением минских соглашений".
    Леонид Кучма на переговорах в Минске. Архивное фото
    Кучма вылетел в Минск на переговоры - Олифер
    12:50 17.02.2016
    180Бойко, Ахметов и план Порошенко по Донбассу.
    В среду в Минске пройдет очередная встреча контактной группы; 11 февраля исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине.
    Украинский военный в Донбассе. Архивное фото
    В Донбассе вступил в силу режим "полной тишины"
    00:19 23.12.2015
    609Немирное перемирие на Донбассе.
    Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе во вторник при участии представителей Украины, ОБСЕ и РФ договорилась о полном прекращении огня на линии соприкосновения с 00.00 23 декабря.
    Встреча трехсторонней контактной группы в Минске. Архивное фото
    Киев благодарит Минск за помощь в организации работы контактной группы
    22:58 22.12.2015
    88Донбасс - Минск: отвод вооружений
    Встреча контактной группы во вторник стала последней в 2015 году. Дальнейшая работа группы, в том числе ее повестка, будет зависеть от решения лидеров стран "нормандской четверки".
    ОБСЕ в Донбассе. Архивное фото
    Главы МИД "нормандской четверки" должны обсудить техобеспечение СММ ОБСЕ
    23:15 03.11.2015
    42Донбасс: годовщина Минских соглашений
    Как сообщила пресс-секретарь представителя Киева в трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарья Олифер, встреча министров иностранных дел стран "нормандской четверки" состоится в Берлине 6 ноября.
    Круглый зал в Президент-отеле в Минске, где проходят заседания контактной группы по Украине
    Началась видеоконференция контактной группы по Украине - Олифер
    18:25 03.11.2015
    247Донбасс - Минск: отвод вооружений
    О том, что начались видеопереговоры контактной группы с участием представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщила пресс-секретарь представителя Киева.
    Встреча трехсторонней контактной группы в Минске. Архивное фото
    Контактная группа начнет видеоконференцию в 18.00 - Олифер
    10:03 03.11.2015
    79Донбасс - Минск: отвод вооружений
    Как отметила Дарка Олифер, видеоконференция была запланирована во время предыдущего заседания трехсторонней контактной группы в Минске 27 октября.
    Круглый зал в Президент-отеле в Минске, где проходят заседания контактной группы по Украине
    В Минске началось заседание контактной группы
    15:35 20.10.2015
    566Донбасс - Минск: отвод вооружений
    Во вторник в Минске также проводят переговоры все четыре подгруппы контактной группы по урегулированию кризиса в Донбассе - по гуманитарным, политическим, экономическим вопросам, а также по вопросам безопасности.
    Круглый зал в Президент-отеле в Минске, где проходят заседания контактной группы по Украине
    Контактная группа начнет переговоры в 15.00 в пятницу - Олифер
    11:36 09.10.2015
    64Донбасс - Минск: отвод вооружений
    Секретарь экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер сообщила РИА Новости, что в 15.00 контактная группа по урегулированию кризиса в Донбассе проведет видеоконференцию.
    Ополченец в Луганске
    ДНР и ЛНР следует отменить результаты выборов 2 ноября 2014 года - Олифер
    16:05 06.10.2015
    451Донбасс - Минск: отвод вооружений
    Дарья Олифер на своей странице в Facebook обратила внимание на необходимость возвращения в правовое поле Украины отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
    Отвод вооружений ЛНР калибром менее 100 мм возле села Крымское в Луганской области
    Представитель Кучмы прокомментировала отмену выборов в ДНР и ЛНР
    15:57 06.10.2015
    513"Нормандские переговоры" по Донбассу в Минске
    Как отметила Дарья Олифер, украинская сторона приветствует заявление представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей об отмене выборов 18 октября и 1 ноября.
    Круглый зал в Президент-отеле в Минске, где проходят заседания контактной группы по Украине
    Контактная группа проведет встречу в Минске 29 сентября - Олифер
    13:04 25.09.2015
    215Донбасс - Минск: отвод вооружений
    Как сообщила пресс-секретарь официального представителя властей Украины на переговорах Леонида Кучмы Дарка Олифер, 28 сентября состоится заседание подгрупп по вопросам безопасности и политическим вопросам.
    Конференц-зал Premier в Президент-отеле в Минске, где проходят заседания контактной группы по Украине
    Участники контактной группы проведут видеоконференцию 25 сентября - Олифер
    22:03 22.09.2015
    97Донбасс - Минск: отвод вооружений
    В пятницу, 25 сентября, состоится видеоконференция участников трехсторонней контактной группы с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, сообщила пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер.
    Противотанковые орудия Рапира ВСУ
    Олифер: документ об отводе в Донбассе орудий до 100 мм подпишут 8 сентября
    13:22 01.09.2015
    196Донбасс - Минск: отвод вооружений
    На заседания трехсторонней контактной группы в Минске 8 сентября предполагается подписание соглашения об отводе орудий калибром менее 100 мм, написала пресс-секретарь экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер на своей странице в Facebook.
    Ивица Дачич
    Глава ОБСЕ прибыл на заседание трехсторонней группы в Минске - Олифер
    15:59 21.07.2015
    112Переговоры по Донбассу
    Представитель экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер отметила, что в переговорах также принимают участие координаторы от ОБСЕ всех четырех рабочих подгрупп.
    Ивица Дачич. Архивное фото
    Контактная группа проведет переговоры с участием главы ОБСЕ - Олифер
    14:46 20.07.2015
    275Переговоры по Донбассу
    Как сообщила представитель экс-президента Украины Леонида Кучмы, начало очередного раунда переговоров в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе запланировано на 16.00. Также она расскахала о повестке дня.
    Встреча трехсторонней контактной группы в Минске. Архивное фото
    Пресс-секретарь Кучмы подтвердила встречу контактной группы 7 июля в Минске
    15:05 29.06.2015
    299Переговоры по Донбассу
    Как сообщила пресс-секретарь представителя Украины в группе Леонида Кучмы Дарья Олифер, к 7 июля планируется к подписанию документ о взаимном отводе с линии соприкосновения тяжелых видов вооружений калибром менее 100 мм.
    Леонид Кучма
    Представитель Кучмы подтвердила встречу контактной группы 16 июня
    17:42 15.06.2015
    347Год АТО: причины и следствия
    Пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила, что во встрече примут участие Хайди Тальявини, Леонид Кучма, Азамат Кульмухаметов.
    Леонид Кучма на переговорах в Минске
    Участники подгрупп в Минске достигли консенсуса - пресс-секретарь Кучмы
    19:33 06.05.2015
    390Донбасс. Переговоры Путин - Керри - Лавров.
    Пресс-секретарь экс-президента Украины Леонида Кучмы, который представляет Киев в контактной группе, Дарка Олифер сообщила, что во всех группах стороны достигли консенсуса и договорились работать дальше.
    Леонид Кучма на переговорах в Минске. Архивное фото
    Украина призывает начать работу подгрупп в рамках контактной группы - Кучма
    21:34 29.04.2015
    219Год АТО: причины и следствия
    Украинская сторона призывает как можно скорее запустить работу подгрупп по безопасности, политическим, экономическим и гуманитарным составляющим минского соглашения, сообщила пресс-секретарь экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер
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