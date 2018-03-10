Как сообщает пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы, украинская сторона призывает Россию "на всех уровнях осудить этот неприемлемый шаг ОРДО, который является тотальным нарушением минских соглашений".
Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе во вторник при участии представителей Украины, ОБСЕ и РФ договорилась о полном прекращении огня на линии соприкосновения с 00.00 23 декабря.
Как сообщила пресс-секретарь представителя Киева в трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарья Олифер, встреча министров иностранных дел стран "нормандской четверки" состоится в Берлине 6 ноября.
Во вторник в Минске также проводят переговоры все четыре подгруппы контактной группы по урегулированию кризиса в Донбассе - по гуманитарным, политическим, экономическим вопросам, а также по вопросам безопасности.
Как сообщила пресс-секретарь официального представителя властей Украины на переговорах Леонида Кучмы Дарка Олифер, 28 сентября состоится заседание подгрупп по вопросам безопасности и политическим вопросам.
В пятницу, 25 сентября, состоится видеоконференция участников трехсторонней контактной группы с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, сообщила пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер.
На заседания трехсторонней контактной группы в Минске 8 сентября предполагается подписание соглашения об отводе орудий калибром менее 100 мм, написала пресс-секретарь экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер на своей странице в Facebook.
Как сообщила представитель экс-президента Украины Леонида Кучмы, начало очередного раунда переговоров в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе запланировано на 16.00. Также она расскахала о повестке дня.
Как сообщила пресс-секретарь представителя Украины в группе Леонида Кучмы Дарья Олифер, к 7 июля планируется к подписанию документ о взаимном отводе с линии соприкосновения тяжелых видов вооружений калибром менее 100 мм.
Пресс-секретарь экс-президента Украины Леонида Кучмы, который представляет Киев в контактной группе, Дарка Олифер сообщила, что во всех группах стороны достигли консенсуса и договорились работать дальше.
Украинская сторона призывает как можно скорее запустить работу подгрупп по безопасности, политическим, экономическим и гуманитарным составляющим минского соглашения, сообщила пресс-секретарь экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".