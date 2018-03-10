Младший научный сотрудник отделения Украины Института России, Восточной Европы и Центральной Азии АОН КНР не смог подтвердить достоверность подписания контракта между между КБ "Антонов" и китайской компанией по АН-225.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.