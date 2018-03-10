Мировые СМИ продолжают писать о влиянии украинских олигархов на экономику страны. Однако, осознают ли западные лидеры, насколько глубоко укоренена в Украине нынешняя система, призывая к быстрой деолигархизации?
Один из крупнейших североевропейских банков Nordea прекратил обслуживание финского счета компании Longvic Capital, принадлежащей семье российских предпринимателей Ротенбергов, сообщает в субботу местная телекомпания MTV3.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".