Один из крупнейших североевропейских банков Nordea прекратил обслуживание финского счета компании Longvic Capital, принадлежащей семье российских предпринимателей Ротенбергов, сообщает в субботу местная телекомпания MTV3.
Считается, что все они близки к президенту РФ Владимиру Путину. Ранее в "украинский список" граждан России, которым запрещен въезд в США и чьи активы на территории Соединенных Штатов будут заморожены, входили только политики.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".