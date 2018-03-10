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    Аркадий Ротенберг

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Аркадий Ротенберг
    Суд ЕС отменил санкции против Ротенберга за июль 2014 - март 2015 года
    11:07 30.11.2016
    261Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Трибунал Суда Евросоюза аннулировал ограничительные меры, действовавшие с 31 июля 2014 года по 14 марта 2015 года, однако подтвердил их действие с 15 марта 2015 года по 15 сентября 2016 года.
    Аркадий Ротенберг
    Мост в Крым будет строить только компания Ротенберга
    08:39 30.01.2015
    873Жизнь Крыма после присоединения к РФ.
    Правительство России определило единственного подрядчика строительства моста через Керченский пролив. "Стройгазмонтаж" является одной из крупнейших российских строительных компаний.
    Аркадий Ротенберг
    Nordea из-за санкций США прекратил обслуживание счета компании Ротенбергов
    03:53 27.09.2014
    341Новые санкции в отношении России.
    Один из крупнейших североевропейских банков Nordea прекратил обслуживание финского счета компании Longvic Capital, принадлежащей семье российских предпринимателей Ротенбергов, сообщает в субботу местная телекомпания MTV3.
    Аркадий Ротенберг
    США расширили санкции на Ковальчука, Ротенбергов, Тимченко и Якунина
    18:46 20.03.2014
    22Санкции в отношении России_2014
    Считается, что все они близки к президенту РФ Владимиру Путину. Ранее в "украинский список" граждан России, которым запрещен въезд в США и чьи активы на территории Соединенных Штатов будут заморожены, входили только политики.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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