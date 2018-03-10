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Арестовывал их лично Котэ Мчедлишвили, они же сами и приторговывали наркотиками, а потом тех кто покупал арестовывали, и выпускали за взятки, сообщил бывший пресс-аташе посольства Грузии в Украине Бачо Корчилава на своей странице в Facebook.