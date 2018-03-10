Полиция Таиланда арестовала за проведение нелегального "секс-тренинга" десять человек, среди которых была Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка). Позже девушка заявила, что готова предоставить информацию о связях РФ с президентом США Дональдом Трампом.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
Полиция Таиланда арестовала за проведение нелегального "секс-тренинга" десять человек, среди которых была Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка). Позже девушка заявила, что готова предоставить информацию о связях РФ с президентом США Дональдом Трампом.