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    В Таиланде суд арестовал Настю Рыбку и отправил ее в тюрьму

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    Провинциальный суд города Паттайя предъявил обвинения Насте Рыбке, Алексу Лесли и другим участникам "секс-тренинга" обвинения по по трем уголовным статьям. Все они помещены под арест.
    Настя Рыбка
    instagram.com/nastya_rybka.ru

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Провинциальный суд города Паттайя в пятницу предъявил Александру Кириллову (Алекс Лесли), Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) и другим фигурантам дела о нелегальном "секс-тренинге" обвинения по второму делу и избрал для них меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщил РИА Новости в пятницу секретарь суда.

    Настя Рыбка
    instagram.com/nastya_rybka.ru
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    Второе дело в отношении перечисленных было заведено в Паттайе о предоставлении услуг сексуального характера в составе преступной группы.

    Судебное заседание проходило в закрытом режиме, в зале суда, расположенном в блоке камер временного содержания суда Паттайи. На нем, помимо судей и секретаря, присутствовали только подозреваемые, помощник адвоката и переводчик.

    "Всем восьми были предъявлены обвинения по трем статьям уголовного кодекса Таиланда, и была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сегодня вечером их перевезут в городскую тюрьму Паттайи. Следующее заседание суда по этому делу состоится 24 апреля", — сообщил агентству секретарь суда.

    "Обвинения предъявлены по статьям 209 — организация преступного сообщества, 210 — сговор в составе более пяти человек для совершения преступления, и 282 — организация предоставления услуг сексуального характера с помощью третьих лиц, с согласия этих лиц, в составе преступной группы", — пояснил он.

    Секретарь суда также добавил, что, в соответствии с таиландским законодательством, мера пресечения для подследственных будет продлеваться судом каждые 12 дней.

    Судебное заседание по "старому" делу Лесли, Рыбки и остальных участников нелегального "секс-тренинга", по обвинению в нелегальной предпринимательской и трудовой деятельности, состоится, как и было запланировано, 17 апреля, сообщил он.

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