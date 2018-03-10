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    Али Тимаев

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Игорь Мосийчук и Тимур Махаури
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    06:33 09.09.2017
    2884Взрыв на оружейном складе в Азербайджане
    По словам представителя парламентской фракции "Радикальной партии" Игоря Мосийчука, погибший в результате подрыва авто Тимур Махаури был награжден знаком отличия "За оборону Украины".
    Взрыв автомобиля в центре Киева
    СБУ назвала настоящее имя взорванного в Киеве "личного врага Кадырова"
    00:15 09.09.2017
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    По данным украинской спецслужбы, настоящее имя погибшего в центре Киева мужчины - Али Тимаев. Сообщается, что он, будучи уроженцем Чечни, участвовал в боевых действиях против российских войск в Республике Дагестан.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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