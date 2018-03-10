В последнее время возникает ощущение, что внутри украинского конфликта идет еще одна война - с участием мусульман-чеченцев, пишут мировые СМИ. Если Украина начнет давить на чеченских боевиков, возникнет ли угроза терактов внутри самой страны?
За последние годы в Украину зачастили зарубежные преступники и иностранцы с криминальными наклонностями. Одни скрываются от правосудия, другие налаживают незаконный бизнес, а в результате страну сотрясают взрывы и стрельба.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.