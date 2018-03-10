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    Тимур Махаури

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    На месте взрыва автомобиля в центре Киева. Архивное фото
    The Daily Beast: чеченская война пришла в Украину
    07:55 03.10.2017
    7128Днепр, Львов: взрывные события
    В последнее время возникает ощущение, что внутри украинского конфликта идет еще одна война - с участием мусульман-чеченцев, пишут мировые СМИ. Если Украина начнет давить на чеченских боевиков, возникнет ли угроза терактов внутри самой страны?
    На месте взрыва автомобиля в центре Киева, в котором погиб гражданин Грузии Тимур Махаури, 8 сентября 2017
    Взрыв авто в центре Киева. Стали известны подробности спасения ребенка
    06:26 14.09.2017
    1443Днепр, Львов: взрывные события
    Виталий Пилипчук вспоминает, что был поражен тому, что многие люди на месте происшествия стояли и снимали на камеры взорванное авто, вместо того, чтобы оказывать помощь пострадавшим.
    На месте взрыва автомобиля в центре Киева, в котором погиб гражданин Грузии Тимур Махаури, 8 сентября 2017
    Пострадавшая при взрыве авто в центре Киева женщина пришла в себя
    23:50 12.09.2017
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    Бывший муж пострадавшей Натальи Целовальниковой - Сергей Кошель - в комментарии СМИ сообщил, что женщине грозит потеря зрения и ампутация ноги.
    Тимур Махаури
    Погибшего при взрыве в Киеве похоронят в Грузии
    11:24 12.09.2017
    410Днепр, Львов: взрывные события
    Тело Тимура Махаури перевезли в Тбилиси. Попрощаться с погибшим в Киеве собралось несколько десятков его товарищей, также прилетели его официальная жена и сестра.
    На месте взрыва автомобиля в центре Киева. Архивное фото
    Киев криминальный: что ни день - подрыв или стрельба
    08:51 12.09.2017
    2609Днепр, Львов: взрывные события
    За последние годы в Украину зачастили зарубежные преступники и иностранцы с криминальными наклонностями. Одни скрываются от правосудия, другие налаживают незаконный бизнес, а в результате страну сотрясают взрывы и стрельба.
    Игорь Мосийчук и Тимур Махаури
    Нардеп о погибшем в Киеве чеченце: заткнитесь, он был воином
    06:33 09.09.2017
    2884Взрыв на оружейном складе в Азербайджане
    По словам представителя парламентской фракции "Радикальной партии" Игоря Мосийчука, погибший в результате подрыва авто Тимур Махаури был награжден знаком отличия "За оборону Украины".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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