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    Альгирдас Буткявичюс

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Альгирдас Буткявичюс. Архивное фото
    Премьер Литвы надеется, что Гройсман быстро реализует реформы
    22:02 14.04.2016
    76Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    Буткявичюс выразил надежду, что обязательные реформы для интеграции Украины будут осуществляться быстрым темпом с назначением премьером Владимира Гройсмана.
    Визит Порошенко в Литву
    Порошенко предложил Литве услуги украинских компаний по газопроводу в Польшу
    00:34 03.12.2015
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    Строительство газопровода GIPL между Литвой и Польшей планируется завершить в 2019 году. Газопровод будет реверсным, его длина составит 534 километра, из них 357 километров - по территории Польши и 177 километров - по Литве.
    Флаг Евросоюза
    Литва: ЕС не видит смысла дальше откладывать экономическую часть СА с Украиной
    10:47 28.08.2015
    684Соглашение об ассоциации с ЕС: Украина нажала "паузу"
    Премьер-министр Литвы Альгирдас Буткявичюс подчеркнул, что договор об ассоциации с Европой принесет только долгосрочную пользу для всей экономики Украины и общества.
    Альгирдас Буткявичюс. Архивное фото
    Премьер Литвы прибудет с визитом в Украину 27 августа
    10:21 26.08.2015
    105
    В ходе визита в Украину литовский премьер-министр Альгирдас Буткявичюс встретится со спикером Верховной Рады Владимиром Гройсманом. Также он обсудит в Киеве заседание Совета президентов Украины и Литвы.
    Альгирдас Буткявичюс. Архивное фото
    Премьер Литвы прибудет с визитом в Украину в конце августа
    19:26 13.08.2015
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    Будет обсуждаться подготовка к очередному заседанию Совета президентов Украины и Литвы, сообщается на сайте Администрации главы украинского государства.
    Альгирдас Буткявичюс. Архивное фото
    Литва не принимала решения о поставках оружия в Украину - премьер
    11:52 22.06.2015
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    Глава правительства заявил, что данный вопрос должен рассматриваться на заседании Госсовета по обороне, однако он не слышал, чтобы подобное заседание организовывалось.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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