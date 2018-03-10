Строительство газопровода GIPL между Литвой и Польшей планируется завершить в 2019 году. Газопровод будет реверсным, его длина составит 534 километра, из них 357 километров - по территории Польши и 177 километров - по Литве.
В ходе визита в Украину литовский премьер-министр Альгирдас Буткявичюс встретится со спикером Верховной Рады Владимиром Гройсманом. Также он обсудит в Киеве заседание Совета президентов Украины и Литвы.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.