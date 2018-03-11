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    Алексей Руденко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 1
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    Здание Киевского городского совета
    Выборы в райсоветы Киева и мышиная возня вокруг власти
    15:56 02.06.2016
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    Работа Киевсовета остановилась: депутаты не могут решить — сначала утвердить полномочия районных советов столицы, а потом провести выборы, или наоборот. Политолог Руслан Бортник убежден: все борьба за рейтинги, власть и полномочия.
    Пожар на нефтебазе под Киевом
    Дело о пожаре на нефтебазе под Киевом передадут в суд - МВД
    14:13 14.08.2015
    38Пожары и их последствия в Киеве и области
    Как сообщил замминистра МВД Алексей Руденко, до конца месяца материалы по уголовному дело о пожаре на нефтебазе "БРСМ-Нефть" в Киевской области будут переданы в суд.
    Гривны на фоне флага Украины
    Богатые родственники и материальная помощь. Декларации о доходах силовиков
    17:05 14.04.2015
    2360Коррупция в Кабмине. Ответственность Яценюка
    В свете последних демократических веяний "рассекретили" данные о своих доходах силовики. Руководители министерства внутренних дел и Генпрокуратуры опубликовали свои декларации о доходах.
    Демонстрация боевой подготовки бойцов спецподразделения ГУБОП Украины Сокол
    Батальон "Сокол" войдет в состав спецподразделения КОРД - МВД
    12:41 27.03.2015
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    Пресс-служба МВД добавила, что уже 21 год подряд бойцы спецподразделений быстрого реагирования "Сокол" проводят спецоперации, направленные на прекращение деятельности бандформирований.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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