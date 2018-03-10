Директор от РФ в фонде Алексей Можин заявил, что российская сторона была против выделения транша в размере 1 миллиарда долларов. Ранее неоднократно Москва заявляла, что Киев не выполнял свои обязательства по погашению своих долговых обязательств.
Реформа МВФ, позволяющая фонду продолжать кредитование Украины и после ее дефолта по суверенному долгу, является политическим шагом, шансы на возврат РФ украинского долга в обозримом будущем невелики, считает эксперт Кирилл Коктыш.
В сентябре Украина запустила юридическую процедуру реструктуризации части своего госдолга. Правительство ранее включило в периметр реструктуризации и выкупленные Россией евробонды на 3 миллиарда долларов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.