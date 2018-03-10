наверх
10.03.201817:09
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Алексей Можин

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Международный валютный фонд. Архивное фото
    За выделение Киеву транша МВФ голосовали все, кроме РФ
    05:57 15.09.2016
    1150Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    Директор от РФ в фонде Алексей Можин заявил, что российская сторона была против выделения транша в размере 1 миллиарда долларов. Ранее неоднократно Москва заявляла, что Киев не выполнял свои обязательства по погашению своих долговых обязательств.
    Международный валютный фонд (МВФ)
    МВФ меняет правила игры. Что будет с долгом Украины перед РФ?
    14:29 09.12.2015
    1347Списание госдолга Украины кредиторами
    Реформа МВФ, позволяющая фонду продолжать кредитование Украины и после ее дефолта по суверенному долгу, является политическим шагом, шансы на возврат РФ украинского долга в обозримом будущем невелики, считает эксперт Кирилл Коктыш.
    Представительство МВФ в Украине
    РФ не сможет блокировать реформу МВФ, позволяющую помочь Украине - директор
    02:22 13.11.2015
    482Украина в ожидании новых траншей МВФ.
    В сентябре Украина запустила юридическую процедуру реструктуризации части своего госдолга. Правительство ранее включило в периметр реструктуризации и выкупленные Россией евробонды на 3 миллиарда долларов.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Все теги