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    Кирилл Коктыш

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Решение Киева ввести мораторий на выплату России суверенного долга негативно скажется на взаимоотношениях Украины с другими кредиторами, при этом в случае судебного разбирательства между Россией и Украиной суд примет сторону РФ, считают эксперты.
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    Украине придется отдавать России долги - эксперт
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    Доцент кафедры политической теории МГИМО (У) МИД России Кирилл Коктыш отметил, что Россия не сможет наложить арест на имущество Украины, потому что МВФ сможет заявить, что это имущество находится под отягощением кредита МВФ.
    Международный валютный фонд (МВФ)
    МВФ меняет правила игры. Что будет с долгом Украины перед РФ?
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    1347Списание госдолга Украины кредиторами
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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