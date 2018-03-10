Решение Киева ввести мораторий на выплату России суверенного долга негативно скажется на взаимоотношениях Украины с другими кредиторами, при этом в случае судебного разбирательства между Россией и Украиной суд примет сторону РФ, считают эксперты.
Доцент кафедры политической теории МГИМО (У) МИД России Кирилл Коктыш отметил, что Россия не сможет наложить арест на имущество Украины, потому что МВФ сможет заявить, что это имущество находится под отягощением кредита МВФ.
Реформа МВФ, позволяющая фонду продолжать кредитование Украины и после ее дефолта по суверенному долгу, является политическим шагом, шансы на возврат РФ украинского долга в обозримом будущем невелики, считает эксперт Кирилл Коктыш.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".