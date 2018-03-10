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    Александр Чекмышев

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Телевизионный пульт. Архивное фото
    Не вопрос квот. На украинском ТВ нет качественного русского языка – эксперт
    17:32 24.05.2017
    66175% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ
    Эксперт в сфере медиа Александр Чекмышев заявил в эфире "ГС", что закон о квотах позволит заинтересованным в развитии качественного русского языка телеканалам направить на это больше ресурсов.
    Пульт от телевизора
    Открытие информации о собственниках СМИ даст сигнал обществу - эксперт
    12:52 11.09.2015
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    Средства массовой информации рассекретят. Общество получит сигнал, готовы ли собственники медибизнеса показать свое лицо, а также информация будет способствовать повышению медиаграмотности населения, считает Александр Чекмышев.
    Закон Украины
    Законы о декоммунизации. Не всегда нужно что-то просто запретить - эксперт
    14:51 20.05.2015
    613На металлолом. Украина против советских памятников.
    В ОБСЕ считают, что некоторые статьи законов о декоммунизации и десоветизации ограничивают свободу слова. Эксперты уверены, что законы следует заменить диалогом в обществе.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
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