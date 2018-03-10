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    Адам Пити

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Адам Пити (Великобритания), установивший мировой рекорд в финальном заплыве на 100 м брассом во время индивидуальных соревнований по плаванию среди мужчин
    Пити установил рекорд и завоевал "золото" Олимпиады на 100-метровке брассом
    05:40 08.08.2016
    150Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Лидер сборной Великобритании Адам Пити показал время 57,13 секунды на дистанции 100 метров брассом. Прежний рекорд принадлежал ему же (57,55, 6 августа 2016 года).
    Адам Пити (Великобритания). Архивное фото
    Британский пловец побил мировой рекорд на 100 м брассом в квалификации на ОИ
    22:56 06.08.2016
    80Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Лидер сборной Великобритании Адам Пити преодолел дистанцию за 57,55 секунды. Прежний его рекорд составлял 57,92 секунды, он был установлен 17 апреля 2015 года в Лондоне.
    Плавание. Архивное фото
    Пити побил мировой рекорд на стометровке брассом на чемпионате Великобритании
    23:58 17.04.2015
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    Пити проплыл стометровку за 57,92 секунды на турнире в Лондоне. Это на 0,54 секунды быстрее прежнего мирового рекорда, который установил южноафриканец Камерон ван дер Бург в том же бассейне на Олимпийских играх-2012 в Лондоне.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
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