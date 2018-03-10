Пити проплыл стометровку за 57,92 секунды на турнире в Лондоне. Это на 0,54 секунды быстрее прежнего мирового рекорда, который установил южноафриканец Камерон ван дер Бург в том же бассейне на Олимпийских играх-2012 в Лондоне.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.