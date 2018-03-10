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    Nirvana

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Курт Кобейн
    Пятьдесят лет назад родился вокалист рок-группы Nirvana Курт Кобейн
    02:51 20.02.2017
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    Группа Nirvana является обладательницей многих музыкальных наград и премий. Среди них MTV Video Music Awards, BRIT Awards и American Music Awards. По всему миру было продано более 62 миллионов альбомов Nirvana.
    Курт Кобейн
    Песню группы Nirvana признали лучшим хитом "всех времен и народов"
    02:17 27.09.2015
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    Исследование, по результатам которого был сделан выбор, проведено по заказу компании Fiat британским программистом Миком Гриерсоном. Программист проанализировал 50 лучших песен по версии музыкальных критиков.
    Экс-ударник Nirvana Дэйв Грол собрал супергруппу Sound City Players
    11:50 10.01.2013
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    Экс-ударник Nirvana, лидер Foo Fighters Дэйв Грол определился с составом своей новой супергруппы Sound City Players, с которой он планирует выступить на кинофестивале "Сандэнс" в американском Парк-Сити в январе.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
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