Группа Nirvana является обладательницей многих музыкальных наград и премий. Среди них MTV Video Music Awards, BRIT Awards и American Music Awards. По всему миру было продано более 62 миллионов альбомов Nirvana.
Исследование, по результатам которого был сделан выбор, проведено по заказу компании Fiat британским программистом Миком Гриерсоном. Программист проанализировал 50 лучших песен по версии музыкальных критиков.
Экс-ударник Nirvana, лидер Foo Fighters Дэйв Грол определился с составом своей новой супергруппы Sound City Players, с которой он планирует выступить на кинофестивале "Сандэнс" в американском Парк-Сити в январе.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.