наверх
10.03.201820:45
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Курт Кобейн

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Маколей Калкин изображает в клипе Курта Кобейна
    Звезда фильма "Один дома" превратился в Курта Кобейна 
    17:04 27.04.2017
    583
    Группа Father John Misty выпустила клип на песню Total Entertainment Forever из альбома Pure Comedy. Главную роль в ролике исполнил Маколей Калкин.
    Курт Кобейн
    Пятьдесят лет назад родился вокалист рок-группы Nirvana Курт Кобейн
    02:51 20.02.2017
    206
    Группа Nirvana является обладательницей многих музыкальных наград и премий. Среди них MTV Video Music Awards, BRIT Awards и American Music Awards. По всему миру было продано более 62 миллионов альбомов Nirvana.
    Курт Кобейн
    Песню группы Nirvana признали лучшим хитом "всех времен и народов"
    02:17 27.09.2015
    916
    Исследование, по результатам которого был сделан выбор, проведено по заказу компании Fiat британским программистом Миком Гриерсоном. Программист проанализировал 50 лучших песен по версии музыкальных критиков.
    Курт Кобейн
    Альбом неизданных записей Кобейна выпустят летом 2015 года
    02:29 03.05.2015
    162
    Премьера документальной картины о жизни лидера группы Nirvana Курта Кобейна "Чертов монтаж" (Montage of Heck) прошла в феврале на Международном кинофестивале "Берлинале".
    Курт Кобейн
    Неизвестные песни Курта Кобейна войдут в документальный фильм о нем
    12:28 13.01.2015
    97
    В архивах находятся десятки песен и записей Nirvana, а также четыре тысячи страниц текстов Кобейна.
    Курт Кобейн
    Курт Кобейн станет героем комикса
    18:30 28.03.2014
    23
    Лидер культовой американской группы Nirvana Курт Кобейн станет героем биографического комикса компании Bluewater Productions.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
    0
    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
    0
    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Все теги