Группа Nirvana является обладательницей многих музыкальных наград и премий. Среди них MTV Video Music Awards, BRIT Awards и American Music Awards. По всему миру было продано более 62 миллионов альбомов Nirvana.
Исследование, по результатам которого был сделан выбор, проведено по заказу компании Fiat британским программистом Миком Гриерсоном. Программист проанализировал 50 лучших песен по версии музыкальных критиков.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.