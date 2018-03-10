По словам министра обороны Чехии Мартина Стропницкого, деятельность ведущих украинских политиков не показывает никаких результатов. Он убежден, что "Украина постоянно тонет в своих собственных проблемах".
Как сообщили в оборонном ведомстве, бутылки были брошены из-за забора и упали на террасу дома, но полностью не взорвались, а возникший пожар удалось быстро погасить. Самого министра в этот момент в доме не было.
Все граждане республики в возрасте от 18 до 60 лет, как мужчины, так и женщины, подлежат обязательной регистрации по месту жительства на предмет призыва в армию в случае возникновения военной опасности для страны.
Сообщается, что "чешская полиция провела во вторник обыск и выемку документов в Минобороны республики и арестовала двух его сотрудников, а также одного военнослужащего чешской армии и одного сотрудника предприятия, принадлежащего Минобороны".
Как отметил чешский министр Мартин Стропницкий, в ближайшее время будет расширен антироссийский санкционный список в отношении отдельных лиц и организаций, а страны-члены НАТО могут помочь украинской армии иными способами.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.