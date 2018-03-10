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    Министерство обороны Чехии

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Заседание Верховной Рады 3 сентября 2015 г.
    Украинские политики не добились ничего на пути реформ – министр обороны Чехии
    00:55 22.02.2016
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    По словам министра обороны Чехии Мартина Стропницкого, деятельность ведущих украинских политиков не показывает никаких результатов. Он убежден, что "Украина постоянно тонет в своих собственных проблемах".
    Коктейль Молотова. Архивное фото
    Неизвестные забросали дом министра обороны Чехии "коктейлями Молотова"
    00:59 09.06.2015
    168
    Как сообщили в оборонном ведомстве, бутылки были брошены из-за забора и упали на террасу дома, но полностью не взорвались, а возникший пожар удалось быстро погасить. Самого министра в этот момент в доме не было.
    Флаг Чехии
    В Чехии утвердили проект нового закона о воинской обязанности граждан
    01:35 09.04.2015
    80
    Все граждане республики в возрасте от 18 до 60 лет, как мужчины, так и женщины, подлежат обязательной регистрации по месту жительства на предмет призыва в армию в случае возникновения военной опасности для страны.
    Гумпомощь от Минобороны Чехии
    Украина получила гумпомощь от Минобороны Чехии
    02:49 26.03.2015
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    Как отметили в Минобороны Украины, речь идет о десяти тысячах различных артикулов. Это, в частности снаряжение, ботинки с высокими берцами, зимняя одежда, рюкзаки, палатки.
    Флаг Чехии
    В Чехии арестованы два сотрудника Минобороны за финансовые махинации
    23:19 03.03.2015
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    Сообщается, что "чешская полиция провела во вторник обыск и выемку документов в Минобороны республики и арестовала двух его сотрудников, а также одного военнослужащего чешской армии и одного сотрудника предприятия, принадлежащего Минобороны".
    Флаг Чехии
    Минобороны Чехии: НАТО не собирается поставлять оружие в Украину
    21:27 05.02.2015
    126НАТО: надо или не надо?
    Как отметил чешский министр Мартин Стропницкий, в ближайшее время будет расширен антироссийский санкционный список в отношении отдельных лиц и организаций, а страны-члены НАТО могут помочь украинской армии иными способами.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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