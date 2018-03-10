По словам министра обороны Чехии Мартина Стропницкого, деятельность ведущих украинских политиков не показывает никаких результатов. Он убежден, что "Украина постоянно тонет в своих собственных проблемах".
Как сообщили в оборонном ведомстве, бутылки были брошены из-за забора и упали на террасу дома, но полностью не взорвались, а возникший пожар удалось быстро погасить. Самого министра в этот момент в доме не было.
Как отметил чешский министр Мартин Стропницкий, в ближайшее время будет расширен антироссийский санкционный список в отношении отдельных лиц и организаций, а страны-члены НАТО могут помочь украинской армии иными способами.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".