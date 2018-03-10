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    Мартин Стропницкий

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Заседание Верховной Рады 3 сентября 2015 г.
    Украинские политики не добились ничего на пути реформ – министр обороны Чехии
    00:55 22.02.2016
    262
    По словам министра обороны Чехии Мартина Стропницкого, деятельность ведущих украинских политиков не показывает никаких результатов. Он убежден, что "Украина постоянно тонет в своих собственных проблемах".
    Коктейль Молотова. Архивное фото
    В Чехии задержан мужчина, бросивший в дом министра обороны "коктейли Молотова"
    23:28 30.06.2015
    95
    Задержанный оказался русскоговорящим мужчиной, который имеет вид на жительство в Чехии. Полиция схватила его на демонстрации в городе Брно.
    Коктейль Молотова. Архивное фото
    Неизвестные забросали дом министра обороны Чехии "коктейлями Молотова"
    00:59 09.06.2015
    168
    Как сообщили в оборонном ведомстве, бутылки были брошены из-за забора и упали на террасу дома, но полностью не взорвались, а возникший пожар удалось быстро погасить. Самого министра в этот момент в доме не было.
    НАТО
    НАТО всерьез не рассматривало поставки оружия в Украину - минобороны Чехии
    16:29 22.03.2015
    166
    По его словам, "на встречах министров обороны стран-членов НАТО варианты поставок вооружения в Украину никогда всерьез не рассматривались".
    Флаг Чехии
    Минобороны Чехии: НАТО не собирается поставлять оружие в Украину
    21:27 05.02.2015
    126НАТО: надо или не надо?
    Как отметил чешский министр Мартин Стропницкий, в ближайшее время будет расширен антироссийский санкционный список в отношении отдельных лиц и организаций, а страны-члены НАТО могут помочь украинской армии иными способами.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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