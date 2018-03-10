наверх
10.03.201818:57
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    ВМС Франции

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    На борту французского корабля-«невидимки» фрегата F714 Гепрат
    Репортаж с борта секретного французского фрегата -"невидимки" F714 "Гепрат" 
    17:11 05.12.2017
    1015
    СМИ побывали на борту французского фрегата F714 Guepratte ("Гепрат"), который несколько дней гостил в Одессе. На борту корбаля установлена самая современная версия ракет "Экзосет" — восьмерка MM40 block 3, поражающая противника на расстоянии до 180 км.
    Фрегат Франции
    Французский фрегат La Fayette зашел в порт Одессы
    12:23 26.03.2015
    283
    Фрегат прибыл в Одессу с визитом, в программе которого предусмотрены встречи командира корабля в Одесском городском совете, областной государственной администрации и командовании ВМС ВСУ.
    Фрегат La Fayette (F710) в проливе Босфор
    Французский фрегат с ракетами вошел в Черное море
    10:44 25.03.2015
    565
    Французское судно с управляемым ракетным оружием вошло в акваторию Черного моря и движется вдоль западного побережья.
    Авианосец Шарль де Голь
    Франция разместит авианосец "Шарль де Голль" в Персидском заливе
    23:08 06.01.2015
    234Военная кампания против "Исламского государства"
    "Шарль де Голль" и его авианосная ударная группа примут участие в борьбе с исламистами в составе международной коалиции во главе с США.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
    0
    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
    Все теги