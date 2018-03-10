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Тег
Укравтопром
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
8
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Производство автомобилей в Украине сократилось с начала года на 31%
05:03 11.10.2016
337
Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты.
Как сообщает Ассоциация автопроизводителей Украины, всего за девять месяцев 2016 года в Украине было произведено 3213 автотранспортных средств или на 31% меньше прошлогоднего результата.
Автопроизводство в Украине за месяц упало на 77%
18:16 09.09.2015
1082
Всего за восемь месяцев 2015 года в Украине было произведено 4 218 единиц автотранспортной техники, что на 83% меньше аналогичного периода прошлого года.
В Украине за месяц значительно сократились объемы автопроизводства
12:36 07.08.2015
127
Украина, экономика, катастрофа
В частности, июльский показатель в части производства автобусов (78 штук) оказался на 9,3% меньше результата предыдущего месяца, но на 9,9% больше итога июля 2014 года.
Автопроизводство в Украине за шесть месяцев упало на 86%
09:30 08.07.2015
861
Украина, экономика, катастрофа
Наибольшее сокращение производства произошло в сегменте легковых автомобилей (90 процентов), наименьшее — в сегменте коммерческих авто (22 процента).
Автопроизводство в Украине обвалилось на 93,5%
12:16 07.04.2015
902
По данным "Укравтопрома", в марте на заводах было произведено 430 автотранспортных средств. По сравнению с февралем автопроизводство продемонстрировало рост на 207%.
За год продажи авто в Украине упали почти в пять раз
14:39 02.04.2015
471
По информации ассоциации "Укравтопром", в марте на первичном рынке было продано 2 579 новых автомобилей, этот показатель - самый низкий за последние 15 лет.
В Украине продажи легковых авто упали в пять раз
20:19 03.03.2015
980
Помимо значительного падения объемов продаж, существенно изменилась и структура рынка. Лидером продаж в феврале стал французский бренд Renault.
Производство автотранспорта упало на 90% - "Укравтопром"
20:20 10.02.2015
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В январе 2015 года автопроизводство в Украине рухнуло на 90%. За месяц произведено 224 легковых авто на заводе "Еврокар".
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
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В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
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Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
17:14 09.03.2018
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Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
14:29 09.03.2018
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Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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