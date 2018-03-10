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    Украинский клуб аграрного бизнеса

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Овощи
    Анонсировано подорожание продуктов питания в марте
    09:30 07.03.2017
    997Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    В марте ожидается продолжение восходящего ценового тренда на овощи и фрукты под влиянием фактора сезонности, сообщают эксперты ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса".
    Хлеб
    "Киевхлеб" в третий раз поднял цены на хлеб. Что мы будем есть завтра?
    11:28 12.03.2015
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    Цены на хлеб в Киеве и столичном регионе выросли в третий раз с начала года. "Киевхлеб", воспользовавшись паникой на валютном рынке, заложил в себестоимость своей продукции "пиковые цены" на все компоненты – от муки до бензина.
    Уборка зерновых. Архивное фото
    Аграрии заявляют об угрозе снижения валютных поступлений из-за новых пошлин
    13:28 29.12.2014
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    В "Украинском клубе аграрного бизнеса", что введение импортного сбора приведет к подорожанию семян в Украине и средств защиты растений, а урожайность культур уменьшится.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
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