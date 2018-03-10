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Цены на хлеб в Киеве и столичном регионе выросли в третий раз с начала года. "Киевхлеб", воспользовавшись паникой на валютном рынке, заложил в себестоимость своей продукции "пиковые цены" на все компоненты – от муки до бензина.