Матч группы А, прошедший в пятницу в Нидерландах, завершился победой хозяев со счетом 4:1. В составе победителей два мяча забил полузащитник Куинси Промес. Еще по голу забили Дави Классен и Венсан Янссен. У гостей единственный гол забил Алексей Риос.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.