Молодой канадец еще в прошлом году заявил, что является большим поклонником Metallica, а в октябре этого года в интернете популярность получила 15-секундная видеозапись, на которой он исполняет хит Fade To Black.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".