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    Metallica "зарядила" Прагу чешским хитом

    (обновлено: )32
    Американская группа Metallica дала концерт в Праге. В ходе выступления вокалист Джеймс Хэтфилд и барабанщик Ларс Ульрих ушли со сцены, а басист Роберт Трухильо и гитарист Кирк Хэмметт сыграли песню "Йожин з бажин" ("Jožin z bažin", "Йожин с болот").
    BLACK CHANNEL/Youtube

    На видео слышно, что музыкантам подпевал весь зал.

    "Йожин з бажин" — песня, написанная Зденеком Навратилом и исполненная Иваном Младеком и его группой Banjo Band. В 1977 году композиция вышла как на отдельном миньоне вместе с песней Ušní Příhoda, так и в составе студийного альбома Nashledanou. В 1978 году на чехословацком телевидении был выпущен видеоклип на эту песню.

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    В середине "нулевых" песня стала мемом в Польше, Венгрии, а также Украине и России. Ее пародировали в КВН.

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