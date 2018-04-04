Metallica "зарядила" Прагу чешским хитом

На видео слышно, что музыкантам подпевал весь зал.

"Йожин з бажин" — песня, написанная Зденеком Навратилом и исполненная Иваном Младеком и его группой Banjo Band. В 1977 году композиция вышла как на отдельном миньоне вместе с песней Ušní Příhoda, так и в составе студийного альбома Nashledanou. В 1978 году на чехословацком телевидении был выпущен видеоклип на эту песню.

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В середине "нулевых" песня стала мемом в Польше, Венгрии, а также Украине и России. Ее пародировали в КВН.