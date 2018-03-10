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    МИД Финляндии

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Флаг Финляндии
    МИД Финляндии заявил о необходимости жестких мер для борьбы с нелегальной миграцией
    22:56 22.01.2016
    76Мигранты штурмуют ЕС
    "Мы должны положить конец этой нелегальной иммиграции и миграции", - заявил министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни. По его словам, для решения проблемы существуют необходимые средства.
    Миротворцы ООН. Архивное фото
    Глава МИД Финляндии не исключил введения миротворцев в Украину
    11:13 13.02.2015
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    По словам главы МИД Финляндии, нет причины исключать возможность введения миротворцев в Украину, "но эта тема пока не рассматривается".
    Флаг Финляндии
    Санкции против России можно отменять поэтапно - глава МИД Финляндии
    07:43 13.02.2015
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    Министр иностранных дел Финляндии Эркки Туомиоя отметила, что в настоящее время расширение санкций в отношении России не обсуждается.
    Флаг Финляндии
    Глава МИД Финляндии не видит угрозы для страны со стороны России - СМИ
    11:34 23.12.2014
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    Министр иностранных дел Финляндии Эркки Туомиоя отметил, что несмотря на возросшую военную активность РФ и других стран, Финляндия эффективно охраняет свои границы на море и в воздухе.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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