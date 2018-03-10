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    Левада-центр

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Петр Порошенко и Барак Обама
    Россияне назвали Украину, США и Турцию главными врагами страны
    10:38 02.06.2016
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    Большинство граждан считают, что наибольшую враждебность к России проявляют США. На втором месте – Украина. Третье место занимает Турция — 29%, при том что в прошлом году так считал всего 1% граждан.
    Президент России Владимир Путин. Архивное фото
    Деятельностью Путина довольны 88% россиян - опрос
    13:15 28.10.2015
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    По мнению политологов, до президентских выборов 2018 года поддержка Владимира Путина россиянами останется на высоком уровне. Опрос проводился 23-26 октября 2015 года.
    Граждане России. Архивное фото
    Почти 60% россиян убеждены, что США представляют угрозу для РФ - опрос
    00:53 12.05.2015
    1676
    Согласно опросу, 33% российских граждан считает, что в случае войны победителем выйдет Россия, а 5% допускают победу Соединенных штатов. Большинство граждан РФ уверены, что в такой войне не может быть победителей.
    Владимир Путин и Дмитрий Медведев
    Рейтинги Путина и Медведева продолжают расти - опрос
    11:54 29.05.2014
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    Рейтинги президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева, продолжают неуклонно расти, свидетельствуют данные "Левада-центра".
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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