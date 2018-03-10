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    Концерн "Донбассгаз"

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Ситуация в Донецке
    Более 20 участков газопровода повреждено в Донецке из-за обстрела
    00:29 27.01.2017
    215Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    По информации пресс-службы компании "Донбассгаз", в ночь на 26 января аварийно-диспетчерская служба донецкого управления ГК "Донбассгаз" зафиксировала многочисленные повреждения распределительных газопроводов в поселке Трудовские.
    Последствия обстрелов Горловки
    В Горловке восстановили газоснабжение
    10:05 26.09.2016
    300Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    В пресс-службе компании "Донбассгаз" сообщили, что из 310 абонентов поселка Октябрьский восстановлено газоснабжение 260 абонентам. Остальным ремонтные работы проведут после обращения в службу "104".
    Последствия обстрела Донецка
    Последствия ночного обстрела Донецка 
    16:58 30.08.2016
    468АТО: в предчувствии военного положения.
    В результате ночного обстрела Киевского района Донецка был ранен мирный житель. Также повреждены три участка газопровода в Киевском и Петровском районах города.
    Газопровод. Архивное фото
    Газопровод поврежден в результате обстрела Донецка - "Донбассгаз"
    12:42 17.08.2016
    192АТО: в предчувствии военного положения.
    По информации "Донбассгаза", в результате артобстрела Кировского района Донецка повреждено три участка газопроводов, в настоящее время проводятся ремонтно-восстановительные работы.
    Последствия обстрела в Донецке
    В результате обстрела Донецка поврежден газопровод
    09:05 05.02.2016
    942Донбасс: мир или война.
    Информацию обнародовала компания "Донбассгаз". По ее данным, вследствие обстрела осколками снаряда поврежден уличный газопровод низкого давления в Петровском районе Донецка.
    Сотрудники коммунальных служб восстанавливают газовую магистраль. Архивное фото
    В Макеевке при 20-градусном морозе 60 тыс абонентов остаются без газа
    09:28 04.01.2016
    2541Донбасс, мир и пролонгация Минских соглашений.
    По данным "Донбассгаза", на утро понедельника в городе без топлива остаются 40 тысяч абонентов в многоквартирных домах и 20 тысяч частных домов.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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