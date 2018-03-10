В декларации предлагается установить, что соглашение об ассоциации не является вступительным этапом к членству Украины в Евросоюзе, а также что документ не связан с увеличением финансовой поддержки Украины.
Петр Порошенко призвал депутатов Европарламента способствовать скорейшему завершению ратификации соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в контексте результатов консультативного референдума в Нидерландах.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".