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    Комитет по политике и безопасности ЕС

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Флаги России и ЕС
    Посол США при ЕС призвал не отказываться от санкций против РФ
    05:49 09.11.2016
    253США - Россия: санкции преткновения
    Весомые санкции должны применяться до тех пор, пока Россия не выполнит своих обязательств в соответствии с минским процессом,заявил во вторник Энтони Гарднер.
    Флаги Украины и Европейского Союза
    ЕС рассмотрит уточняющую декларацию Нидерландов о соглашении с Украиной
    12:33 02.11.2016
    1225Нидерланды-Украина-ЕС: ассоциация в режиме standby
    В декларации предлагается установить, что соглашение об ассоциации не является вступительным этапом к членству Украины в Евросоюзе, а также что документ не связан с увеличением финансовой поддержки Украины.
    Встреча Петра Порошенко с делегацией Альянса либералов и демократов за Европу
    Порошенко обсудил с депутатами ЕП введение безвизового режима с Украиной
    02:40 19.07.2016
    168Нидерланды-Украина-ЕС: ассоциация в режиме standby
    Петр Порошенко призвал депутатов Европарламента способствовать скорейшему завершению ратификации соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в контексте результатов консультативного референдума в Нидерландах.
    Флаг Евросоюза
    ЕС сообщает о прогрессе по имплементации ассоциации с Украиной
    21:28 09.07.2015
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    Сообщается, что "был достигнут определенный прогресс, основанного на конкретных предложениях по поводу всех сфер, предоставленных Евросоюзом".
    Ирина Геращенко
    Военные действия влияют на введение безвизового режима с ЕС - Геращенко
    15:58 27.05.2015
    135Саммит ЕС в Риге
    Уполномоченный президента по урегулированию конфликта в Донбассе прокомментировала итоги саммита в Риге, на котором ведущие страны ЕС дали понять, что безвизовый режим для Украины пока невозможен.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
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    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
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