В апреле 2012 года Тимошенко заявляла, что при перевозке из колонии в больницу в отношении нее было применено насилие. Прокуратура Харьковской области направила в суд обвинительный акт в отношении двух работников колонии.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.