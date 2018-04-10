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    Общество

    В Харькове из тюрьмы вышла пожизненно заключенная

    (обновлено: )73902
    Заключенная Качановской исправительной колонии Любовь Кушинская стала первой женщиной в Украине, осужденная к пожизненному лишению свободы, которую помиловал президент.
    Любовь Кушинская
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    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Из Качановской исправительной колонии №54 освободили пожизненно заключенную женщину, которая пробыла за решеткой более 27 лет, сообщила пресс-служба Юго-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения криминальных наказаний.

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    "Сегодня, 10 апреля, в государственном учреждении "Качановская исправительная колония (№ 54)", согласно Указу Президента № 49/2018 от 28.02.2018, освободили осужденную к пожизненному лишению свободы Любовь Кушинскую. Осужденная отбывала наказание в секторе среднего уровня безопасности учреждения, в котором содержатся осужденные к пожизненному лишению свободы. На момент увольнения Любовь отбыла в местах лишения свободы 27 лет 9 месяцев", — говорится в сообщении.

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    Любовь Кушинская

    Любовь Кушинская стала первой женщиной в Украине, осужденная к пожизненному лишению свободы, которую помиловал президент.

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    Любовь Кушинская

    Ранее сообщалось, что в следственном изоляторе Николаева в воскресенье часть подозреваемых отказалась заходить в камеры.

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    Любовь Кушинская
     

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