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    Государственное управление делами

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Петр Порошенко. Архивное фото
    Порошенко поручил разобраться с имуществом Госфонда по самоуправлению
    02:51 28.12.2015
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    Согласно указу Кабмин должен проработать соответствующие вопросы вместе с Госуправлением делами. В ноябре 2014 года глава государства поручил ликвидировать Государственный фонд содействия местному самоуправлению в Украине.
    Петр Порошенко
    Порошенко назначил нового главу Государственного управления делами
    00:59 29.08.2015
    201Чернигов, 205 округ: итоги
    В четверг, 27 августа, Петр Порошенко подписал указ об увольнении с должности руководителя Государственного управления делами Сергея Березенко, избранного народным депутатом Украины.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Порошенко увеличил расходы на приемы
    13:15 31.03.2015
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    Договора на эти услуги с "Гарант-Сервисом" заключают ежегодно: в прошлом году на обслуживание и обеспечение продуктами питания было выделено 1,4 млн грн, в 2015 - 1,7 млн грн.
    Президентский самолет на улицах Киева. Видео
    Транспортировка президентского самолета в Музей авиации в Киеве 
    13:48 30.11.2014
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    Конечным пунктом назначения самолета, который транспортировали на шести грузовиках, стал Музей авиации.
    Самолет первых лиц Украины
    Самолет Кучмы, Ющенко и Януковича проехал по улицам Киева 
    08:59 30.11.2014
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    Вип-самолет, который транспортировали по частям 6 грузовиков, проехал по улицам ночной столицы в Музей авиации.
    Спикер Верховной Рады Александр Турчинов
    Турчинов настаивает на распродаже имущества Госуправления делами
    22:28 17.11.2014
    72Украина. Политический кризис
    Председатель Рады подчеркнул, что при исполнении обязанностей главы государства он подписал указ, что ускорить порядок продажи этого имущества. Его можно реализовать через продажу на конкурсах или передав профильным министерствам и ведомствам.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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