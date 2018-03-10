Согласно указу Кабмин должен проработать соответствующие вопросы вместе с Госуправлением делами. В ноябре 2014 года глава государства поручил ликвидировать Государственный фонд содействия местному самоуправлению в Украине.
Председатель Рады подчеркнул, что при исполнении обязанностей главы государства он подписал указ, что ускорить порядок продажи этого имущества. Его можно реализовать через продажу на конкурсах или передав профильным министерствам и ведомствам.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.