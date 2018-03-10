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    Ту-134

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Президентский самолет на улицах Киева. Видео
    Транспортировка президентского самолета в Музей авиации в Киеве 
    13:48 30.11.2014
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    Конечным пунктом назначения самолета, который транспортировали на шести грузовиках, стал Музей авиации.
    Самолет первых лиц Украины
    Самолет Кучмы, Ющенко и Януковича проехал по улицам Киева 
    08:59 30.11.2014
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    Вип-самолет, который транспортировали по частям 6 грузовиков, проехал по улицам ночной столицы в Музей авиации.
    Самолет правительственного отряда Украины
    Самолет Януковича провезут по улицам Киева
    16:48 26.11.2014
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    Самолет, на котором на протяжении 15 лет летали руководители Украины, отправят в авиационный музей. Будущий экспонат провезут на трейлере прямо по улицам Киева.
    Пассажиры толкают самолет в аэропорту Игарки
    Пассажиры толкают самолет в Игарке 
    11:42 26.11.2014
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    На морозе минус 52 градуса пассажиркам самолета, который должен был вылететь из Игарки в Красноярск, пришлось толкать лайнер. Из-за экстремально низкой температуры замерзла тормозная система шасси.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
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