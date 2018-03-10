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    ГУ МВД в Киевской области

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Здание ГУ МВД. Архивное фото
    В МВД назвали причину взрыва на буксирном теплоходе под Киевом
    20:08 18.10.2015
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    Как отметил пресс-секретарь ГУ МВД в Киевской области Николай Жукович, причиной взрыва стало несоблюдение требований трудового законодательства. После взрыва пожара не возникло.
    Милиция у ТРЦ Ocean Рlaza в Киеве
    В ТРЦ Ocean Plaza не нашли взрывчатку - МВД
    21:56 12.09.2015
    421Криминализация украинского общества.
    Милиция задержала подозреваемого в ложном минировании. По состоянию на 20:30 центр работал в обычном режиме. Отмечается, что во время проверки были эвакуированы около 1 тысячи посетителей.
    Будни патрульной службы Киева
    В центре Киева 15-17 июля правопорядок будут охранять 3 тыс милиционеров
    12:15 15.07.2015
    422Патрульная полиция в Украине.
    Согласно информации, в центре Киева будут проходить мероприятия с массовым участием граждан. Милиция столицы будет работать в усиленном режиме по охране общественного порядка.
    Здание ГУ МВД. Архивное фото
    В Киеве разбили мемориальную доску маршалу Жукову - МВД
    15:34 17.05.2015
    2904На металлолом. Украина против советских памятников.
    Согласно информации МВД, все участники происшествия были доставлены в районное управление милиции. Ими оказались студенты и школьники в возрасте от 14 до 18 лет.
    Памятная табличка Георгия Жукова
    Мемориальную табличку маршала Жукова разбили в Киеве
    03:34 17.05.2015
    4670На металлолом. Украина против советских памятников.
    Все задержанные являются жителями Киева или Киевской области, им от 14 до 18 лет. Сейчас решается вопрос о внесении сведений о событии в единый реестр досудебных расследований
    Здание ГУ МВД. Архивное фото
    В Киеве братья-близнецы покончили жизнь самоубийством
    19:35 30.04.2015
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    Согласно информации МВД, в квартире погибших все вещи находились на местах, и ​​их порядок не нарушен, на балконе у открытого окна правоохранители обнаружили стул.
    Пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
    Милиция открыла уголовное дело по факту пожара в Чернобыле
    12:58 29.04.2015
    259Пожар в Чернобыльской зоне
    Как сообщается, уголовное производство открыли по части первой статьи 245 Уголовного кодекса Украины - "уничтожение или повреждение объектов растительного мира".
    Министерство внутренних дел Украины
    В Киевской области не было ДТП с братом экс-депутата Калашникова - МВД
    21:32 18.04.2015
    370Убийство становится нормой: Калашников, Сухобок
    Согласно данным пресс-секретаря МВД Киевской области Николая Жуковича, никакого ДТП, в котором погиб брат Калашникова, и ДТП, где правоохранители нашли 6 миллионов гривен, не было.
    Бизнесмен и политик Станислав Мельник
    Милиция подтвердила гибель Мельника
    16:42 10.03.2015
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    По данным ГУ МВД в Киевской области, тело Мельника нашли в его квартире в населенном пункте Украинка. На месте инцидента было обнаружено зарегистрированное на Мельника охотничье оружие.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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