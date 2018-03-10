"После переговоров и консультаций с болельщиками ФК "Севастополь" и городскими властями я с сожалением сообщаю о том, что "Смарт-Холдинг" прекращает финансирование футбольного клуба", - заявил Вадим Новинский.
Союз европейских футбольных ассоциаций не получал запросов от Федераций футбола России и Украины о переводе симферопольской "Таврии" и "Севастополя" в российский чемпионат, заявил генеральный секретарь УЕФА Джанни Инфантино.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".