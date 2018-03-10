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Тег
ФК Генк
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
2
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Феноменальный гол украинца Малиновского в чемпионате Бельгии
00:31 29.01.2018
8286
Игрок сборной Украины Руслан Малиновский отметился прекрасным ударом со штрафного в матче за "Генк" против "Сент-Труйдена" в чемпионате Бельгии.
Футболист сборной Украины Малиновский перешел из "Шахтера" в "Генк"
01:10 02.01.2016
291
Срок аренды рассчитан до конца сезона. Бельгийский клуб надеется, что сможет договориться с "Шахтером" о том, чтобы Малиновский остался в "Генке" на более длительный срок.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
0
В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
0
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
0
Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
17:14 09.03.2018
0
Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками
21:21 09.03.2018
0
Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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Феноменальный гол украинца Малиновского в чемпионате Бельгии
00:31 29.01.2018
8286
Игрок сборной Украины Руслан Малиновский отметился прекрасным ударом со штрафного в матче за "Генк" против "Сент-Труйдена" в чемпионате Бельгии.
Феноменальный гол украинца Малиновского в чемпионате Бельгии
00:31 29.01.2018
8286
Игрок сборной Украины Руслан Малиновский отметился прекрасным ударом со штрафного в матче за "Генк" против "Сент-Труйдена" в чемпионате Бельгии.
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