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    аренда

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
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    Киев. Застройка
    Костецкий: рынок аренды жилья в Украине - на дне
    12:32 16.02.2018
    621
    Эксперт по недвижимости Сергей Костецкий отмечает, что если государство примется за урегулирование рынка аренды жилья, то выгоду будет получать только оно, а никак не арендодатель.
    Порт Черноморск. Архивное фото
    Это "по-ильичевски"? На порт Черноморск наступают китайцы
    15:09 20.11.2017
    1194
    Крупнейший портовый оператор Hutchinson Ports подал заявки на аренду причалов порта Черноморск. Гонконгский оператор намерен развивать мощности по контейнерной перевалке. Но это может обернуться непростыми последствиями для порта, пишет Александр Арбузов.
    Киев - второй в мире по дороговизне аренды жилья. Инфографика
    Две зарплаты за жилье. Киев - второй в мире по дороговизне аренды 
    15:35 25.10.2017
    1490
    Киев занял второе место в десятке самых дорогих городов по аренде жилья (в соотношении с зарплатой), пишет Bloomberg. На первом месте в рейтинге - Каракас, а на седьмом - Москва. Подробнее - в инфографике РИА Новости Украина.
    Светлана Бовсуновская, Президент ВОО Лиги экспертов Украины
    Дорого, а может, так и нужно? Стоимость аренды жилья в Киеве
    14:51 25.10.2017
    1060
    Выжить в Украине можно только благодаря теневому рынку и сокрытию доходов, поскольку налоги у нас – колоссально высокие, считает эксперт Светлана Бовсуновская.
    В Киеве снесли рынок возле станции метро Лесная
    Владельцам МАФов перед сносом предлагают аренду помещений - депутат Киевсовета
    03:55 07.08.2017
    127
    В эфире радиостанции Голос Столицы член постоянной комиссии Киевсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования Олег Петровец заявил, что убирая МАФы киевская власть не борется с рабочими местами, а предлагает альтернативу.
    Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
    Климкин назвал "план Артеменко" сознательной сдачей Крыма
    17:04 25.02.2017
    506Артеменко. С "мирным планом" и без мандата
    Как заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, в Соединенных Штатах Америки планы по поводу возможности передачи Крыма в аренду России никто всерьез не обсуждает.
    Киевский городской совет
    Горсовет Киева намерен разорвать договор с посольством РФ об аренде
    16:15 13.02.2017
    214Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    По словам секретаря горсовета Владимира Прокопива, Киевский горсовет обратился с официальным письмом в МИД по разъяснению ситуации в отношении возможности расторжения договора аренды трех участков, предоставленных посольству России в Украине.
    Новое жилье
    Цены на арендное жилье зависят от реальных доходов граждан – Цуканов
    20:28 22.01.2017
    524Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты.
    В эфире радиостанции Голос Столицы независимый эксперт по вопросам недвижимости Ярослав Цуканов заявил, что в Киеве арендное жилье дорожать не будет.
    Футбол. Генк. Архивное фото
    Футболист сборной Украины Малиновский перешел из "Шахтера" в "Генк"
    01:10 02.01.2016
    291
    Срок аренды рассчитан до конца сезона. Бельгийский клуб надеется, что сможет договориться с "Шахтером" о том, чтобы Малиновский остался в "Генке" на более длительный срок.
    Арсений Яценюк. Архивное фото
    Яценюк ожидает решения Минобороны о компенсации за наем жилья для военных
    17:08 04.10.2015
    985
    Согласно информации премьер-министра Украины Арсения Яценюка, компенсация за наем жилья для военнослужащих будет установлена в 1200 грн. Сейчас в такой компенсации нуждаются около 11 тысяч семей военнослужащих.
    Доллары
    Украина подписала с Китаем соглашение о выделении $1 млрд
    07:45 11.04.2015
    1299Кредит МВФ и кризис в Украине.
    Согласно информации вице-премьер-министра - министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Зубко, соглашение подписано на несколько лет.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Киев. Застройка
    Костецкий: рынок аренды жилья в Украине - на дне
    12:32 16.02.2018
    621
    Эксперт по недвижимости Сергей Костецкий отмечает, что если государство примется за урегулирование рынка аренды жилья, то выгоду будет получать только оно, а никак не арендодатель.
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