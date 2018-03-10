Крупнейший портовый оператор Hutchinson Ports подал заявки на аренду причалов порта Черноморск. Гонконгский оператор намерен развивать мощности по контейнерной перевалке. Но это может обернуться непростыми последствиями для порта, пишет Александр Арбузов.
Киев занял второе место в десятке самых дорогих городов по аренде жилья (в соотношении с зарплатой), пишет Bloomberg. На первом месте в рейтинге - Каракас, а на седьмом - Москва. Подробнее - в инфографике РИА Новости Украина.
В эфире радиостанции Голос Столицы член постоянной комиссии Киевсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования Олег Петровец заявил, что убирая МАФы киевская власть не борется с рабочими местами, а предлагает альтернативу.
По словам секретаря горсовета Владимира Прокопива, Киевский горсовет обратился с официальным письмом в МИД по разъяснению ситуации в отношении возможности расторжения договора аренды трех участков, предоставленных посольству России в Украине.
Согласно информации премьер-министра Украины Арсения Яценюка, компенсация за наем жилья для военнослужащих будет установлена в 1200 грн. Сейчас в такой компенсации нуждаются около 11 тысяч семей военнослужащих.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".