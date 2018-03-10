Парламент Абхазии 29 мая объявил вотум недоверия премьеру Лакербая, а президенту Анквабу предложил добровольно сложить полномочия. 31 мая парламент проголосовал за проведение внеочередных президентских выборов 24 августа.
Обстановка в столице Абхазии, где накануне парламент принял постановление об объявлении вотума недоверия премьеру и предложил президенту добровольно сложить полномочия, спокойная, передает корреспондент РИА Новости.
Российско-абхазский медиа-форум, организованный российским Политологическим центром "Север-Юг" для содействия повышению профессионального уровня молодых абхазских журналистов и развития гуманитарного сотрудничества между двумя странами.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".