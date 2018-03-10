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    Сухум

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Наводнение в Сухуме. Видео
    Масштабное наводнение в Сухуме: улицы превратились в реки 
    01:38 05.08.2016
    908Природные катаклизмы по всему миру.
    В ночь на 4 августа из-за ливня в Абхазии вышли из берегов реки Гариквара, Сухумка, Адзапш и Басла. В результате произошло затопление, и были частично смыты дороги в столице республики.
    Акция протеста в Абхазии 5 июля 2016 года
    Сотрудники милиции получили побои в ходе акции протеста в Абхазии
    11:07 06.07.2016
    353Беспорядки в Абхазии
    Были нанесены телесные повреждения сотрудникам милиции. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям участников несанкционированного митинга.
    Ситуация в Абхазии
    И.о. главы минобороны Абхазии выдвинули кандидатом в президенты
    12:13 25.06.2014
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    Парламент Абхазии 29 мая объявил вотум недоверия премьеру Лакербая, а президенту Анквабу предложил добровольно сложить полномочия. 31 мая парламент проголосовал за проведение внеочередных президентских выборов 24 августа.
    Пожилые люди играют в шахматы на одной из улиц Сухуми. Архивное фото
    Обстановка в столице Абхазии остается спокойной
    09:29 31.05.2014
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    Ночь в столице Абхазии прошла спокойно. Суббота - нерабочий день, и утром Сухум живет обычной жизнью: на улицах много машин, открыты рынок, магазины, кафе, банки.
    Сухуми - столица Республики Абхазия
    Обстановка в столице Абхазии остается спокойной
    11:53 30.05.2014
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    Обстановка в столице Абхазии, где накануне парламент принял постановление об объявлении вотума недоверия премьеру и предложил президенту добровольно сложить полномочия, спокойная, передает корреспондент РИА Новости.
    Сухуми - столица Республики Абхазия
    В Сухуми начал работу медиа-форум для молодых абхазских журналистов
    15:55 08.04.2014
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    Российско-абхазский медиа-форум, организованный российским Политологическим центром "Север-Юг" для содействия повышению профессионального уровня молодых абхазских журналистов и развития гуманитарного сотрудничества между двумя странами.
    Застреливший дипломата из России в Абхазии пытался взорвать бомбу
    16:23 19.09.2013
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    Мужчина, застреливший российского дипломата в Абхазии, пытался активировать самодельное взрывное устройство (СВУ), но бомба не сработала, сообщил официальный представитель СК РФ Владимир Маркин.
    Задержанный
    Задержан подозреваемый в причастности к убийству дипломата РФ в Сухуми
    14:24 19.09.2013
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    Первый секретарь посольства РФ в Абхазии Дмитрий Вишернев был убит выстрелом в голову у гаража своего дома в Сухуме в понедельник утром. Ранения также получила супруга дипломата.
    Термальный источник
    Во дворе дома жителя Сухуми пробивается термальный источник
    12:05 13.02.2013
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    Абхазские экологи считают появившиеся в одном из районов Сухуми разломы в земле последствием недавних подземных толчков.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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