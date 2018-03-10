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    Эльбрус

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 15
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    Эльбрус
    На Эльбрусе сорвался альпинист из Украины
    16:22 27.03.2016
    349
    Как сообщается, к месту происшествия незамедлительно выдвинулись 5 человек и 2 единицы техники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда. Информация уточняется.
    Вид на Эльбрус
    Спасатели передали медикам попавших под лавину в Приэльбрусье альпинистов из Одессы
    23:43 19.01.2016
    51
    Все трое альпинистов, попавшие под небольшую лавину, переданы медикам, которые в ближайшее время доставят их в Эльбрусскую районную больницу в Тырныаузе.
    Вид на Эльбрус
    Тело пропавшего ученого из Украины найдено на Эльбрусе
    13:20 15.12.2015
    214
    Поиски Михаила Парахина, который пропал на высоте более трех километров, продолжались две недели. Тело ученого было найдено на скальных сбросах.
    Эльбрус
    Спасатели остановили до воскресенья поиски украинского ученого на Эльбрусе
    18:11 05.12.2015
    98
    Согласно информации, о приостановке поисков ученого из Украины, пропавшего на Эльбрусе четыре дня назад, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
    МЧС России
    Спасатели возобновили поиски украинского ученого, пропавшего на Эльбрусе
    10:14 05.12.2015
    132
    Сообщается, что "поисково-спасательные работы возобновлены утром в субботу", "в них участвуют 13 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда".
    МЧС России
    Спасатели продолжат в субботу поиски украинского ученого на Эльбрусе
    15:47 04.12.2015
    24
    Сообщается, что "поисково-спасательные работы сегодня не принесли результата", "поиски осложняются лавиноопасностью, сложным рельефом и большой площадью участка, где они ведутся".
    Эльбрус
    Поиски пропавшего украинского ученого возобновлены на Эльбрусе
    09:38 04.12.2015
    314
    В Кабардино-Балкарии местные спасатели разыскивают сотрудника расположенной на Эльбрусе обсерватории Национальной академии наук Украины Михаила Парахина.
    Эльбрус
    Спасатели нашли следы пропавшего на Эльбрусе ученого из Украины
    16:12 03.12.2015
    134
    Утром в четверг поступила информация, что 1 декабря сотрудник расположенной на Эльбрусе обсерватории Национальной академии наук Украины Михаил Парахин вышел покататься на сноуборде и до сих пор не вернулся.
    Эльбрус
    Ученый из Украины пропал на Эльбрусе - МЧС РФ
    09:54 03.12.2015
    232
    Утром в четверг поступила информация о том, что 1 декабря около 16.00 сотрудник расположенной на Эльбрусе обсерватории Национальной академии наук Украины Михаил Парахин вышел покататься на сноуборде и до сих пор не вернулся.
    Эльбрус
    Тело украинского туриста обнаружили на Эльбрусе спустя 11 дней
    20:41 16.05.2014
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    Сотрудники МЧС России спустя 11 дней обнаружили на склоне Эльбруса тело украинского туриста, сообщает управление МЧС по Кабардино-Балкарии.
    Министерство иностранных дел Украины
    МИД: сорвавшиеся на Эльбрусе туристы не являются гражданами Украины
    17:12 09.01.2014
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    Утром в четверг появилась информация, что на высоте 5,1 тысячи метров с обрыва сорвались два туриста с Украины. Спасатели обнаружили туристов живыми, состояние одного из них оценивалось как тяжелое.
    Эльбрус
    Один из украинцев, сорвавшихся на Эльбрусе, в тяжелом состоянии
    11:14 09.01.2014
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    Утром в четверг стало известно, что на высоте 5,1 тысячи метров при восхождении на Эльбрус сорвались два туриста из Украины. На их поиски выдвинулись семь сотрудников Эльбрусского поисково-спасательного отряда.
    Альпинисты
    Сорвавшиеся на Эльбрусе украинские туристы найдены живыми
    11:09 09.01.2014
    18
    "Спасатели дошли до места, где сорвались туристы, и обнаружили их живыми. Сейчас спортсменов готовятся спускать вниз", - сказал собеседник агентства.
    Вид на Эльбрус
    Два украинских туриста сорвались при восхождении на Эльбрус
    09:07 09.01.2014
    16
    Спасатели ищут двух украинских туристов, сорвавшихся с обрыва на горе Эльбрус на высоте 5,1 тысячи метров.
    Вид на Эльбрус
    Спасатели спускают потерявшегося на Эльбрусе японца
    11:08 18.09.2013
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    Спасатели в среду спускают в поселок Терскол туриста из Японии, потерявшегося при восхождении на Эльбрус. Японский гражданин официально зарегистрировался у спасателей для восхождения на Эльбрус 15 сентября.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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