Утром в четверг поступила информация, что 1 декабря сотрудник расположенной на Эльбрусе обсерватории Национальной академии наук Украины Михаил Парахин вышел покататься на сноуборде и до сих пор не вернулся.
Утром в четверг поступила информация о том, что 1 декабря около 16.00 сотрудник расположенной на Эльбрусе обсерватории Национальной академии наук Украины Михаил Парахин вышел покататься на сноуборде и до сих пор не вернулся.
Утром в четверг стало известно, что на высоте 5,1 тысячи метров при восхождении на Эльбрус сорвались два туриста из Украины. На их поиски выдвинулись семь сотрудников Эльбрусского поисково-спасательного отряда.
Спасатели в среду спускают в поселок Терскол туриста из Японии, потерявшегося при восхождении на Эльбрус. Японский гражданин официально зарегистрировался у спасателей для восхождения на Эльбрус 15 сентября.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".