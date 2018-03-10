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Тег
Дублин
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
7
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Автомобиль въехал в толпу пешеходов в Дублине, есть пострадавшие
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Пять пешеходов и водитель автомобиля марки Saab. въехавшего в людей, доставлены в три больницы Дублина. Источники в правоохранительных органах не связывают инцидент с терроризмом.
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21:16 09.07.2017
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Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Филип Малрайн принял обет бедности. Когда он был в команде "МЮ", его годовой заработок достигал более 700 тысяч долларов.
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02:15 24.11.2016
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Ходорковский отметил, что выполняет значительную общественную и гражданскую работу, тратит на это немало денег и, конечно, смог бы найти применение этим деньгам.
Неизвестные устроили стрельбу в одной из гостиниц Дублина
01:43 06.02.2016
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Один человек погиб и двое получили ранения в результате стрельбы в одной из гостиниц Дублина, где проходила церемония взвешивания перед соревнованиями по боксу.
Неизвестные с оружием напали на отель Дублина, один человек погиб
18:58 05.02.2016
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В результате стрельбы один человек скончался на месте, двое других, предположительно, с огнестрельными ранениями были доставлены в разные больницы Дублина.
Два самолета столкнулись на земле в аэропорту Дублина
12:01 01.04.2015
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Как отмечается, никто из пассажиров самолета, готовившегося к вылету, не пострадал. Все они были доставлены в здание аэропорта, где дожидаются предоставления другого борта.
Два самолета столкнулись в аэропорту Дублина - СМИ
13:00 07.10.2014
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Оба самолета останутся на месте до приезда сотрудников отдела по расследованию авиационных происшествий.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
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В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
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Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
17:14 09.03.2018
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Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
14:29 09.03.2018
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Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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