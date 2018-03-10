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    Дублин

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    ЧП в Дублине. Авто въехало в толпу пешеходов
    Автомобиль въехал в толпу пешеходов в Дублине, есть пострадавшие
    01:40 23.08.2017
    212
    Пять пешеходов и водитель автомобиля марки Saab. въехавшего в людей, доставлены в три больницы Дублина. Источники в правоохранительных органах не связывают инцидент с терроризмом.
    Бывший футболист Манчестер Юнайтед Филип Малрайн
    Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" стал священником
    21:16 09.07.2017
    548
    Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Филип Малрайн принял обет бедности. Когда он был в команде "МЮ", его годовой заработок достигал более 700 тысяч долларов.
    Михаил Ходорковский. Архивное фото
    Ходорковский попросил ирландский суд вернуть ему замороженные 100 млн евро
    02:15 24.11.2016
    261
    Ходорковский отметил, что выполняет значительную общественную и гражданскую работу, тратит на это немало денег и, конечно, смог бы найти применение этим деньгам.
    Неизвестные устроили стрельбу в одной из гостиниц Дублина. Видео
    Неизвестные устроили стрельбу в одной из гостиниц Дублина 
    01:43 06.02.2016
    59
    Один человек погиб и двое получили ранения в результате стрельбы в одной из гостиниц Дублина, где проходила церемония взвешивания перед соревнованиями по боксу.
    Полиция на фоне скорой в Ирландии. Архивное фото
    Неизвестные с оружием напали на отель Дублина, один человек погиб
    18:58 05.02.2016
    205
    В результате стрельбы один человек скончался на месте, двое других, предположительно, с огнестрельными ранениями были доставлены в разные больницы Дублина.
    Самолет. Архивное фото
    Два самолета столкнулись на земле в аэропорту Дублина
    12:01 01.04.2015
    970
    Как отмечается, никто из пассажиров самолета, готовившегося к вылету, не пострадал. Все они были доставлены в здание аэропорта, где дожидаются предоставления другого борта.
    В международном аэропорту
    Два самолета столкнулись в аэропорту Дублина - СМИ
    13:00 07.10.2014
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    Оба самолета останутся на месте до приезда сотрудников отдела по расследованию авиационных происшествий.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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