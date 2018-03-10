Ведущие мировые СМИ рассматривают самые громкие темы этих дней: заочный арест Ходорковского, внезапную отставку премьера Грузии, легкий доступ к песням The Beatles, новогоднее чудо в Испании и конституционную реформу во Франции.
Как заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах, если суд получит убедительные доказательства, что Ходорковский заказывал или организовывал данные преступления, то и ему будет назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".