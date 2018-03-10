наверх
10.03.201806:44
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Михаил Ходорковский

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 22
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Задержание участников несанкционированной акции в Санкт-Петербурге
    Немногочисленные акции и митинги прошли в субботу по всей России
    08:44 30.04.2017
    308
    Координатор движения "Открытой России" Мария Баронова заявила, что передала в администрацию президента обращение с просьбой организовать независимые институты и обеспечить легитимные выборы.
    Михаил Ходорковский. Архивное фото
    Ходорковский покинул должность главы "Открытой России"
    21:23 15.04.2017
    386
    О решении Ходорковского стало известно во время конференции в Таллине. Согласно информации директора "Открытой России" Тимура Валеева, Михаил Ходорковский сохранит за собой статус основателя движения.
    Михаил Ходорковский. Архивное фото
    Ходорковский попросил ирландский суд вернуть ему замороженные 100 млн евро
    02:15 24.11.2016
    261
    Ходорковский отметил, что выполняет значительную общественную и гражданскую работу, тратит на это немало денег и, конечно, смог бы найти применение этим деньгам.
    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
    Песков отреагировал на проект Ходорковского по кандидатам в президенты РФ
    01:58 13.09.2016
    654
    Пресс-секретарь российского президента считает, что "проекты разрабатываются, видимо, и готовятся к реализации людьми, которые уже безвозвратно оторваны от России".
    Михаил Ходорковский
    Российский Интерпол направил запрос о розыске Ходорковского
    11:29 11.02.2016
    137
    Москва направила в Генеральный секретариат Интерпола запрос о розыске российского оппозиционера и экс-главы нефтекомпании "Юкос" Михаила Ходорковского.
    Михаил Ходорковский. Архивное фото
    Защита обжаловала заочный арест Ходорковского
    14:39 28.12.2015
    73
    Как сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева, теперь его законность заочного ареста и обоснованность проверит вышестоящая инстанция - Мосгорсуд.
    Михаил Ходорковский. Архивное фото
    Генпрокуратура РФ пока не делала запросов об экстрадиции Ходорковского
    15:42 24.12.2015
    40
    Известно, что Ходорковской находится за границей, по некоторым данным, он может быть в Швейцарии или в Великобритании.
    Михаил Ходорковский. Архивное фото
    Обзор ИноСМИ: Ходорковский, отставка премьера Грузии, протесты в США
    13:04 24.12.2015
    588
    Ведущие мировые СМИ рассматривают самые громкие темы этих дней: заочный арест Ходорковского, внезапную отставку премьера Грузии, легкий доступ к песням The Beatles, новогоднее чудо в Испании и конституционную реформу во Франции.
    Михаил Ходорковский. Архивное фото
    Ходорковский намерен попросить политическое убежище в Великобритании
    22:26 23.12.2015
    349
    В среду стало известно, что Ходорковский заочно арестован судом в России и объявлен в международный розыск. Ему предъявили обвинение в организации убийства и покушения на убийство двух и более лиц.
    Михаил Ходорковский
    В РФ заочно арестовали Ходорковского и объявили в международный розыск
    10:37 23.12.2015
    546
    Как сообщил Маркин, суд заочно избрал в отношении Михаила Ходорковского меру пресечения в виде заключения под стражу, однако не уточнил, в каком суде прошло заседание.
    Михаил Ходорковский
    Ходорковский может заочно получить пожизненное заключение - источник
    13:59 11.12.2015
    164
    Как заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах, если суд получит убедительные доказательства, что Ходорковский заказывал или организовывал данные преступления, то и ему будет назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.
    Михаил Ходорковский. Архивное фото
    СК РФ намерен объявить Ходорковского в розыск
    12:10 11.12.2015
    111
    Как заявил официальный представитель СК РФ Владимир Маркин, в связи с тем, что Михаил Ходорковский не явился в Следственный комитет РФ, в ближайшее время он будет объявлен в розыск
    Михаил Ходорковский
    Ходорковский заявил, что не считает себя обязанным не заниматься политикой
    15:11 09.12.2015
    60
    Как уточнил экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, он брал на себя обязательство не принимать участие в политической жизни России и его выполнил
    Михаил Ходорковский. Архивное фото
    Ходорковского уведомили, когда ему предъявят обвинения по "делу Петухова"
    13:54 09.12.2015
    128
    Дело об убийстве в 1998 году мэра Нефтеюганска Петухова возобновили летом 2015 года в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. Ожидается, что обвинения будут предъявлены 11 декабря.
    Михаил Ходорковский
    У Ходорковского не подтвердили информацию об объявлении бизнесмена в розыск
    09:02 08.12.2015
    58
    Ольга Писпанен уточнила, что у нее нет официального подтверждения информации об объявлении Михаила Ходорорковского в федеральный розыск.
    М.Ходорковский принял участие в конгрессе Украина-Россия: диалог
    Ходорковский отказался приехать на допрос в Россию
    08:36 08.12.2015
    42
    Ходорковский в своем микроблоге в Twitter сообщил, что его вызвали на допрос в Следственный комитет РФ 11 декабря. Пресс-секретарь Ольга Писпанен добавил, что бизнесмен не намерен приезжать в РФ.
    Михаил Ходорковский. Архивное фото
    Ходорковский заявляет, что его вызвали на допрос в СК РФ
    05:48 08.12.2015
    56
    Координатор "Открытой России" Владимир Кара-Мурза в свою очередь в Facebook уточнил, что Ходорковского вызвали на допрос в связи с обвинением по "делу Пичугина".
    Михаил Ходорковский
    Отца Ходорковского вызвали на допрос в СК РФ - пресс-секретарь
    16:38 05.08.2015
    295
    По информации пресс-секретаря Ходорковского Ольги Писпанен, его отец вызван на допрос в СК РФ, в рамках какого именно уголовного дела произошел вызов на допрос, неизвестно.
    Михаил Ходорковский
    СК РФ не исключает допроса Ходорковского по делу об убийстве мэра Нефтеюганска
    15:44 30.06.2015
    101
    Владимир Маркин заявил, что в роли заказчика убийства мэра Нефтеюганска и ряда других особо тяжких преступлений мог выступать непосредственно руководитель ЮКОСа Михаил Ходорковский.
    Михаил Ходорковский. Архивное фото
    Ходорковский считает санкции против РФ большой политической ошибкой
    18:05 02.12.2014
    530Новые санкции в отношении России.
    Михаил Ходорковский, бывший глава ЮКОСа уверен, что санкции прежде всего должны быть "умными и честными".
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги