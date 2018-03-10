наверх
10.03.201810:19
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Крит (остров)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 21
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Вице-адмирал Кулаков
    Корабль ВМФ РФ отбуксировал рыболовецкое судно Украины на стоянку у Крита
    08:42 25.11.2016
    8342
    Сообщается, что судно с экипажем на борту в ближайшее время будет передано греческим спасательным службам. Украинским морякам была оказана необходимая, в том числе медицинская, помощь.
    Сигнальные флажки на большом противолодочном корабле Вице-адмирал Кулаков
    Корабль ВМФ РФ на буксире транспортирует украинское судно к Криту
    13:17 24.11.2016
    6931
    Сообщается, что большой противолодочный корабль Северного флота "Вице-адмирал Кулаков" взял дрейфующее судно на буксир и транспортирует его к ближайшей якорной стоянке у острова Крит.
    Вид на Критское море с берега острова Крит
    Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у греческого острова Крит
    21:31 30.07.2016
    265
    По данным Геологической службы США, толчки были зафиксированы в 20.26 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в 63,5 километра к юго-западу от селения Врисес.
    Вселенский Патриарх Варфоломей I (в центре) и другие патриархи в ходе Всеправославного собора на Крите
    Собор одобрил текст о миссии православной церкви в мире
    14:35 21.06.2016
    465Крестный ход и День крещения Киевской Руси
    Всеправославный Собор открылся в понедельник выступлениями патриарха Варфоломея и предстоятелей других девяти поместных церквей, приехавших на остров Крит.
    Архиепископ Афинский Иероним в ходе Всеправославного собора на Крите
    Всеправославный собор на Крите 
    09:59 21.06.2016
    1196
    В понедельник на острове Крит открылся Всеправославный собор. Мероприятие началось выступлениями патриарха Варфоломея и предстоятелей других девяти поместных церквей.
    Предстоятели автокефальных православных церквей на открытии собора на Крите
    На Крите открылся Всеправославный собор
    18:27 19.06.2016
    700Крестный ход и День крещения Киевской Руси
    Вселенский патриарх Варфоломей выступил с обращением ко всем предстоятелям поместных церквей. Заседания собора начнутся 20 июня. Он завершится 26 июня.
    На территории монастыря. Архивное фото
    Собор на Крите не будет обсуждать церковь в Украине - советник патриарха
    16:59 19.06.2016
    1634Крестный ход и День крещения Киевской Руси
    Советник Константинопольского патриарха Варфоломея архидиакон Иоанн Хрисавгис заявил, что вопрос о расколе церкви в Украине не является частью обсуждений этого Собора.
    Патриарх Сербский Ириней
    СПЦ предложила позвать не прибывшие на Крит церкви на совместную службу
    18:47 18.06.2016
    697Крестный ход и День крещения Киевской Руси
    Синод СПЦ принял решение участвовать в Соборе на Крите, но потребовал рассмотрения проблем отсутствующих на Соборе православных церквей, в противном случае делегация из Сербии заявила о готовности покинуть заседания.
    Вид на Критское море с берега острова Крит
    На Крите пройдет собрание глав православных церквей
    01:55 17.06.2016
    354Крестный ход и День крещения Киевской Руси
    Главы церквей смогут обсудить послание Собора, а также другие проблемы, если они будут существовать до начала Собора, сообщил РИА Новости член организационного комитета собора отец Александрос Карлуцос.
    Храм Христа Спасителя в Москве.
    Услышат ли? Русская церковь настаивает на переносе Всеправославного собора
    13:30 14.06.2016
    1231Крестный ход и День крещения Киевской Руси
    Русская православная церковь вслед за рядом других поместных церквей настаивает на переносе намеченного на вторую половину июня Всеправославного собора и проведении межправославного обсуждения накопившихся разногласий по его подготовке.
    Заседание Священного Синода РПЦ. Архивное фото
    РПЦ не будет участвовать во Всеправославном соборе на Крите в июне
    07:01 14.06.2016
    3191Крестный ход и День крещения Киевской Руси
    В решении Синода РПЦ говорится, что "Всеправославный собор может состояться, только если Константинопольский патриархат отложит, перенесет его проведение на более поздний срок".
    Святейший Патриарх Константинопольский Варфоломей
    Священный Синод призвал все церкви участвовать во Всеправославном соборе
    01:19 07.06.2016
    430Крестный ход и День крещения Киевской Руси
    Как сообщается, священный Синод, "после неожиданного и удивительного выражения позиций и взглядов братских Православных Церквей, подтверждает, что ни одна институциональная структура не может пересмотреть уже начавшийся соборный процесс".
    Наручники
    Посольство подтвердило факт ареста почетного консула Украины на Крите
    13:14 12.05.2016
    721
    На запрос РИА Новости в посольстве Украины в Греческой Республике ответили, что арест почетного консула на Крите имел место. "Большей информацией, по состоянию на сегодня, посольство не располагает", - добавили в посольстве.
    Остров Крит
    Трое с автоматами Калашникова ограбили магазин в гостинице на Крите
    02:11 13.06.2015
    127
    ЧП произошло после 10 часов вечера. Грабители зашли на территорию гостиницы и направились в ювелирный магазин, открыв стрельбу в воздух.
    Операция по спасению 400 нелегальных мигрантов проходит в море у Крита
    11:42 31.03.2014
    11
    Береговая охрана Греции проводит операцию по спасению 400 нелегальных мигрантов, которые терпят бедствие на борту судна в море в 65 милях северо-западнее Крита.
    Остров Крит
    Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на Крите
    16:56 12.10.2013
    28
    Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в 16.11 по местному времени на Крите, его центр находился в 67 километрах западнее города Ханья на глубине 47 километров.
    Землетрясение
    Землетрясение магнитудой 5,6 произошло к югу от острова Крит
    08:23 17.06.2013
    10
    По данным афинского геодинамического института, толчки произошли в воскресенье в 12.39 по местному времени (12.39 по Киеву) в 50 километрах к югу от острова Крит на глубине 26 километров.
    Наручники
    Аниматор, напавший на ребенка из РФ, обвиняется по нескольким статьям
    16:14 16.05.2013
    5
    Безразличие аниматора-голландца к тому, что он совершил, удивило даже офицеров полиции, которые вели допрос. Задержанный рассказал о преступлении поминутно.
    Остров Крит
    СМИ: сотрудник отеля на Крите ранил ножом 11-летнего россиянина
    11:25 15.05.2013
    26
    Ребенок с 20 ножевыми ранениями в ночь на среду был найден сотрудниками отеля в районе Аниссарас. В критическом состоянии он был доставлен самолетом в одну из больниц в Афинах.
    Остров Крит
    Генетики открыли европейские корни у минойской цивилизации Крита
    18:30 14.05.2013
    23
    Древнейшая цивилизация Европы, минойская культура Крита, пережившая расцвет и падение 5-3,5 тысячи лет назад, возникла в результате колонизации острова европейцами в конце каменного века.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги