Синод СПЦ принял решение участвовать в Соборе на Крите, но потребовал рассмотрения проблем отсутствующих на Соборе православных церквей, в противном случае делегация из Сербии заявила о готовности покинуть заседания.
Главы церквей смогут обсудить послание Собора, а также другие проблемы, если они будут существовать до начала Собора, сообщил РИА Новости член организационного комитета собора отец Александрос Карлуцос.
Русская православная церковь вслед за рядом других поместных церквей настаивает на переносе намеченного на вторую половину июня Всеправославного собора и проведении межправославного обсуждения накопившихся разногласий по его подготовке.
Как сообщается, священный Синод, "после неожиданного и удивительного выражения позиций и взглядов братских Православных Церквей, подтверждает, что ни одна институциональная структура не может пересмотреть уже начавшийся соборный процесс".
На запрос РИА Новости в посольстве Украины в Греческой Республике ответили, что арест почетного консула на Крите имел место. "Большей информацией, по состоянию на сегодня, посольство не располагает", - добавили в посольстве.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".