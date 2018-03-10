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    Константинопольская православная церковь

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    16:39 17.06.2016
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    Решения парламента напоминают худшие деяния большевиков, считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
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    16:42 16.06.2015
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    09:57 10.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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