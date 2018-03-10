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    Буковель

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Георгиевская лента в автомобиле туристов из Белоруссии в Буковеле
    В Буковеле белорусских туристов наказали за георгиевскую ленточку 
    20:31 11.01.2018
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    Яремчанский городской суд (Ивано-Франковская область) оштрафовал туристов из Белоруссии за использование запрещенной в Украине георгиевской ленточки.
    Горнолыжный курорт Буковель
    Государство планирует вложить десятки миллионов в Буковель
    03:58 05.12.2017
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    Президент федерации биатлона Украины Владимир Брынзак сообщил, что в проекте госбюджета на 2018 год на строительства центра заложено 50 млн грн.
    Горнолыжный курорт Буковель
    СМИ: "Буковель" может стать госкурортом после национализации "ПриватБанка"
    16:14 19.12.2016
    973Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    Источник в группе "Приват" сообщил изданию, что горнолыжный комплекс "Буковель" находится в кредитном залоге у "ПриватБанка": если кредит не будет погашен, он может отойти государству.
    Сугробы в Буковеле в середине октября
    Сугробы в Буковеле в середине октября 
    02:32 17.10.2015
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    В интернете в пятницу появились многочисленные фото снежных сугробов в районе Карпатских гор. По сообщению пользователей толщина снежного покрова достигает полуметра в районе горнолыжного курорта Буковель.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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