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Махмуд Хасан Мубарак Абдалла, родившийся 28 сентября 1986 года в Кене, проживал в городе Суэц, работал в нефтяной компании. В 2016 году он был объявлен в розыск по делу, связанному с угрозой нацбезопасности Египта.