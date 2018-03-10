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    Александрия

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Матч Александрия - БАТЭ
    "Александрия" покидает Лигу Европы после домашнего поражения БАТЭ
    23:18 24.08.2017
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    Встреча, прошедшая в Александрии в четверг вечером, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В первом матче, прошедшем 17 августа в Борисове, была зафиксирована ничья - 1:1.
    На месте теракта в египетском городе Танта
    Установлена личность смертника, устроившего теракт у церкви в Александрии
    06:23 13.04.2017
    248Опасный Египет: убийство туристов в отеле
    Махмуд Хасан Мубарак Абдалла, родившийся 28 сентября 1986 года в Кене, проживал в городе Суэц, работал в нефтяной компании. В 2016 году он был объявлен в розыск по делу, связанному с угрозой нацбезопасности Египта.
    Теракт в Александрии
    Теракты в Египте: кровавые последствия взрыва в Александрии 
    21:37 09.04.2017
    344Опасный Египет: убийство туристов в отеле
    В воскресенье в египетских городах Танта и Александрия прогремело несколько взрывов. Целью атаки во время праздничного богослужения по случаю Вербного воскресенья стали коптские храмы.
    На месте теракта в Александрии
    Число погибших от взрыва у церкви в Александрии возросло до 11 - СМИ
    15:37 09.04.2017
    726Опасный Египет: убийство туристов в отеле
    Согласно информации египетских СМИ, в церкви Александрии мог находиться патриарх коптской церкви Тавадрос Второй - в этом месте находится его резиденция. Он не пострадал.
    Матч Динамо - Александрия
    "Динамо" разгромило "Александрию"
    16:10 02.04.2017
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    Футбольный клуб "Динамо" на гол "Александрии" ответил четырьмя голами во втором тайме и добыл третью победу подряд. Андрей Ярмоленко сделал дубль и один ассист.
    Скорая помощь в Египте
    При взрыве в Александрии один человек погиб, шестеро ранены
    13:06 08.03.2015
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    Взрыв прогремел в восточном районе Александрии. Как сообщается, сработавшее устройство было заложено рядом с супермаркетом французской торговой сети Carrefour.
    Скорая помощь в Египте
    Один человек погиб, двое ранены при взрыве в окрестностях Александрии
    12:38 03.02.2015
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    Сообщается, что бомба взорвалась в тот момент, когда мимо проезжал полицейский автомобиль.
    Столкновения сторонников Мурси и полиции начались в Каире
    Марш сторонников Мурси проходит в египетской Александрии
    15:39 15.08.2013
    1Обострение ситуации в Египте в августе 2013 года
    Сотни сторонников свергнутого президента Египта Мухаммеда Мурси в четверг проводят марш в египетском городе Александрия. Протестующие выражают поддержку Мурси, который, в настоящее время, находится под арестом.
    Вертолет Ми-8
    Правоохранители рассматривают три версии крушения вертолета Ми-8
    11:31 26.12.2012
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    Среди версий крушения вертолета внутренних войск МВД Украины Ми-8 в Кировоградской области рассматриваются человеческий фактор, погодные условия и технические неисправности.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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