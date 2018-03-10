Махмуд Хасан Мубарак Абдалла, родившийся 28 сентября 1986 года в Кене, проживал в городе Суэц, работал в нефтяной компании. В 2016 году он был объявлен в розыск по делу, связанному с угрозой нацбезопасности Египта.
Сотни сторонников свергнутого президента Египта Мухаммеда Мурси в четверг проводят марш в египетском городе Александрия. Протестующие выражают поддержку Мурси, который, в настоящее время, находится под арестом.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".