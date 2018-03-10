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    военная техника

    • Источники: РИА Новости Украина
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    Испытания боевого модуля Штурм-М
    "Укроборонпром" испытал боевой модуль "Штурм-М" 
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    На военном полигоне в Киевской области успешно испытали партию БТР-3ДА, изготовленных ГП "Киевский бронетанковый завод", сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".
    Силовики вынуждены ремонтировать военную технику круглосуточно
    Силовики вынуждены ремонтировать военную технику круглосуточно 
    16:48 13.12.2014
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    Специалисты ремонтных подразделений рассказывают, что зимой светлого времени суток не хватает для работы, поэтому нередко приходится работать ночью.
    Украинская военная техника. Архивное фото
    За пять месяцев в Украине восстановили около 13 тыс единиц военной техники
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    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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